BMW steigert Markenabsatz in USA deutlich

WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - BMW hat im abgelaufenen Quartal in den USA deutlich mehr Autos der Marke BMW abgesetzt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge sei um 8,7 Prozent auf 75 619 Stück gestiegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Woodcliff Lake mit. Seit Jahresanfang hat der Konzern mit 243 613 Autos sogar 35,4 Prozent mehr abgesetzt als 2020.

Die Verkäufe der Marke Mini sanken im dritten Jahresviertel allerdings um 28,9 Prozent auf 6445 Stück. Seit Jahresanfang ist der Absatz aber immerhin um 12,7 Prozent auf 22 070 Fahrzeuge gestiegen./he