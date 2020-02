BMW steigert Mitarbeiterzahl im Bereich Elektroantriebe massiv

München (Reuters) - Der Autobauer BMW erweitert für die Elektrifizierung seiner Fahrzeugflotte die Kapazitäten in seinem zentralen Antriebswerk im niederbayerischen Dingolfing beträchtlich.

Dort werde die Mitarbeiterzahl im Bereich für Elektroantriebe von derzeit 600 mittelfristig auf bis zu 2000 erhöht, sagte ein Konzernsprecher am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Allein bis Jahresende werde die Zahl auf mehr als 1400 aufgestockt. Insgesamt arbeiten gegenwärtig 18.000 Mitarbeiter und 800 Auszubildende an dem Standort, an dem auch mehrere BMW-Modelle produziert werden.