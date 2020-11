BMW steigert Quartalsgewinn und bekräftigt Jahresprognose

München (Reuters) - BMW hat trotz eines Umsatzrückgangs im dritten Quartal den Vorsteuergewinn gesteigert.

Der Umsatz sank um 1,4 Prozent auf 26,28 Milliarden Euro, wie der Autobauer am Mittwoch in München mitteilte. Dank guter Geschäfte in China stieg das Konzernergebnis vor Steuern um nahezu zehn Prozent auf 2,46 Milliarden Euro. BMW bekräftigte die Erwartung, dass das Konzernergebnis vor Steuern im Gesamtjahr deutlich zurückgeht, also um mehr als zehn Prozent, und dass die Ebit-Marge der Autosparte auf null bis drei Prozent schrumpft.