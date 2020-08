BMW - Stopp-Buy-Marke abgesteckt

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 58,030 € (XETRA)

Mitte Juli konnte die BMW-Aktie ein neues Verlaufshoch ausbilden. Allerdings wurde dieser Ausbruch direkt wieder abverkauft und der Titel fiel auf die Unterstützungszone an der 55,00 EUR-Marke zurück. Dort bildete sich ein kleines Doppeltief aus. In der vergangenen Woche konnte sich die Aktie deutlich wieder der 60,00 EUR-Marke annähern, doch ein Ausbruch mit einem neuen Kaufsignal erfolgte noch nicht.

Tageschlusskurs über 60,10 EUR abwarten

Heute bildet sich an dem EMA50 ein bullisches Muster aus. Sollte der Titel den EMA50 in den kommenden Tagen nicht mehr unterschreiten, dann wäre das ein positives Signal. Allerdings würde erst ein Anstieg auf Tagesschlusskursbasis über 60,10 EUR ein prozyklisches Kaufsignal aktivieren. In diesem Fall könnte ein Anstieg bis 65,00 EUR erfolgen.

Live-Trading oder Ausbildung? DAX oder Dow Jones? Handeln mit Anleitung oder auf eigene Faust? Im Trading-Service „CCB - Centre Court Börse“ bekommen Sie alles - und noch viel mehr. Jetzt CCB - Centre Court Börse abonnieren

Bayer . Motoren Werke AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)