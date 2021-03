BMW und Daimler wollen gemeinsamen Park-Now-Dienst verkaufen

STUTTGART/MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW und Daimler wollen wie erwartet den Park-App-Dienst Park Now aus ihrem gemeinsamen Mobilitätsunternehmen Your Now verkaufen. Das international tätige Unternehmen EasyPark mit Sitz in Stockholm habe seine Absicht erklärt, Park Now zu übernehmen und damit seine Wachstumspläne umzusetzen, teilten die beiden Autobauer am Dienstag mit. Sowohl mit Park Now als auch mit EasyPark können Autofahrer per Handy-App Parkplätze finden und bezahlen. Beide ergänzten sich in der Marktabdeckung in Europa und den USA ideal, hieß es.

Zu finanziellen Details sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte bereits im Oktober über entsprechende Verkaufspläne berichtet und damals unter Berufung auf eingeweihte Personen von einem möglichen Kaufpreis in Höhe von einigen hundert Millionen Euro gesprochen. Die Kartellbehörden müssen die Übernahme noch genehmigen.

Park Now ist ein Segment der Mobilitätsdienstleistungen, die Daimler und BMW 2019 unter dem Namen Your Now zusammengelegt hatten. Dazu gehören auch Carsharing, Taxidienste und das Laden von Elektroautos. Über einen Verkauf einzelner Teile wird schon länger spekuliert. Dahinter steckt das Bestreben der Konzerne, sich wieder stärker auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Die Park-Now-Dienste werden unter verschiedenen Markennamen in elf Ländern angeboten./eni/DP/men