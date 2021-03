BMW will operative Marge im Autogeschäft mehr als verdoppeln

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW will in diesem Jahr deutlich von einer Erholung profitieren. Die Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern im Kerngeschäft Automobilbau soll bei 6 bis 8 Prozent liegen, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Vergangenes Jahr war die wichtige operative Marge wegen Belastungen in der Corona-Krise auf 2,7 Prozent abgesackt. Analysten hatten mit einer Zielsetzung in der jetzt angepeilten Bandbreite gerechnet.

BMW rechnet mit einem Absatz von Autos, der zwischen 5 und 10 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Das Konzernergebnis vor Steuern soll "deutlich" zulegen - also um mindestens 10 Prozent. Vergangenes Jahr war es um 26,6 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro gesunken. BMW will weiter sparen und die Mitarbeiterzahl um bis zu 5 Prozent senken./men/jha/