BNP PARIBAS - Aktie ist kurzfristig heißgelaufen

Der in der jüngsten Analyse geforderte Ausbruch der französischen Bankaktie ("BNP PARIBAS - Hier muss ein Ausbruch her!") folgte recht zügig und zwar bereits schon am nächsten Handelstag. Seitdem kennt die Bank-Aktie aus dem CAC40 erwartungsgemäß nur eine Richtung: Nordwärts.

Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Die Aktie hat in den vergangenen Handelstagen bereits ordentlich Meter gemacht und ist nun kurzfristig ein wenig heißgelaufen. Bevor eine Fortsetzung auf der Oberseite in den bereich des EMA200 stattfinden kann dürfte hier zunächst eine Konsolidierungsphase anstehen in den kommenden Handelstagen.

Rücksetzer in den Bereich 31 bis 32 EUR wären als erneute Einstiegsmöglichkeiten auf der Longseite zu erachten. Ein Einstieg auf aktuellem Niveau lohnt unter CRV-Aspekten nicht mehr.

BNP Paribas Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)