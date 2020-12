Boehringer Ingelheim kauft Biotech-Unternehmen aus der Schweiz

INGELHEIM (dpa-AFX) - Der rheinhessische Pharmakonzern Boehringer Ingelheim kauft ein in der Entwicklung von Krebstherapien engagiertes Schweizer Biotech-Unternehmen. Mit dem Erwerb von NBE-Therapeutics werde die Onkologie-Forschung etwa zu neuartigen Therapien für Patienten mit schwer behandelbaren Tumoren gestärkt, teilte Boehringer am Donnerstag in Ingelheim mit. NBE-Therapeutics ist demnach unter anderem auf sogenannte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate spezialisiert, mit denen es grob gesagt gelingen soll, gezielter als bei bisherigen Behandlungen Tumorzellen abzutöten.

Der Gesamtwert der Transaktion liegt nach Angaben von Boehringer bei 1,18 Milliarden Euro. Mit dem Vollzug des Kaufs rechnen die Rheinhessen im ersten Quartal des kommenden Jahres./chs/DP/jha