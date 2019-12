Boeing: Aktienhandel vorbörslich ausgesetzt – CEO Muilenburg tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Der Handel der Boeing-Aktien wurde am Montag noch vor dem Start des regulären Handels in den USA ausgesetzt. Der Grund war die Erwartung einer Unternehmensmitteilung, hieß es. Nun ist klar, dass Boeing-Chef Dennis Muilenburg mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurücktreten wird. Das teilte Boeing am Montag mit. Nachfolger soll David Calhoun werden, der derzeit Chef des Verwaltungsrats ist.

Das Untenehmen befindet sich seit zwei Abstürzen von Modellen des Typs Boeing 737 Max in der Krise. Unfallursache soll ein nicht richtig funktionierendes Steuerungsmodul gewesen sein. Die Produktion des 737-Max-Modells ist vor kurzem bis auf weiteres auf Eis gelegt wurden, das Unternehmen blickt daher großen wirtschaftlichen Schäden entgegen, sowie weiteren Schadensersatzzahlungen.

(onvista/dpa-AFX)

Titelfoto: vaalaa/shutterstock

