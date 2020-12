Boeing bildet Piloten für reibungslose Rückkehr der 737 MAX aus

Seattle (Reuters) - Der US-Flugzeugbauer Boeing will für die reibungslose Rückkehr des Unglücksfliegers 737 MAX in den Flugbetrieb eigens Piloten ausbilden.

Boeing stelle bis zu 160 erfahrene Piloten ein, die die Airlines bei der Wiederaufnahme der Maschine in den Regelbetrieb unterstützen sollen, hieß es in einem Dokument des Airbus-Rivalen, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte sowie von mehreren mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch. Nach der Schulung sollen die sogenannten "Global Engagement Pilots" als Ausbilder und Beobachter im Cockpit bei den Fluggesellschaften fungieren. Die Kosten des Programms würden sich auf rund 32 Millionen Dollar belaufen, erklärte einer der Personen.

Für die reibungslose Wiederinbetriebnahme rechnet Boeing insgesamt mit Kosten in Höhe von 20 Milliarden Dollar. Die 737 MAX war nach Abstürzen in Indonesien und Äthiopien mit insgesamt 346 Toten Anfang 2019 mit einem Startverbot belegt worden. Als Unglücksursache galten Probleme mit der Steuerung. In den USA soll die 737 MAX ab dem 29. Dezember wieder abheben.