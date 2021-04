BOEING - Dieser Support hat gehalten

Boeing Co. - WKN: 850471 - ISIN: US0970231058 - Kurs: 243,860 $ (NYSE)

Wenn es noch ein Beispiel bedarf, um zu zeigen, welche Auswirkungen die Coronakrise im Jahr 2020 für die Luftfahrtbranche hatte, bietet sich ein Blick auf die Zahlen des Flugzeugbauers Boeing an. Mit einem Schlag wurde der Weltkonzern gemessen am Umsatz um 15 Jahre in die Vergangenheit geworfen. Das Ergebnis belief sich 2020 auf historische -20 USD je Aktie. Selbst wenn man bis ins Jahr 1999 zurückgeht, gab es das noch nie. Kein Wunder also, dass die Aktie in Grund und Boden verkauft wurde. Doch seit März 2020 zeigt die Tendenz zumindest wieder aufwärts, auch wenn der Weg gen Norden steinig ist.

Wir werfen zunächst einen Blick auf den Langfristchart. Dieser zeigt, dass es 2020 auch noch hätte viel schlimmer kommen können. In etwa eine weitere Kurshalbierung wäre möglich gewesen, hätte der Wert eine ultralangfristige Aufwärtstrendlinie seit den 90er-Jahren angesteuert. Doch die Verkäufer beließen es bei einem kurzen Dip unter das Ausbruchsniveau bei 107,83 USD. Wieder einmal wurden mutige Investoren also belohnt, die die zwischenzeitlichen zweistelligen Kursnotierungen im Crash genutzt haben. Der seither laufende Anstieg hat im Monatschart eine wichtige Abwärtstrendlinie erreicht, die es aufzubohren gilt. Ebenso dient als Widerstand im Big Picture die Abrisskante bei 292,47 USD.

Im Tageschart wiederum wird ersichtlich, dass die Aktie in der Vorwoche eine wichtige Unterstützungszone knapp oberhalb der Marke von 230 USD bestätigt hat. Auch hat der Dow-Jones-Titel vom Märzhoch aus dreiteilig konsolidiert. Ein kleinerer Widerstand notiert bei 246,29 USD, wo in dieser Woche auch der kurzfristige Abwärtstrend auftreffen wird. Darüber lässt sich zunächst Potenzial bis auf 260,48 USD ableiten. Oberhalb des Aprilhochs könnte eine Aufwärtsbewegung an Fahrt gewinnen und die im Monatschart beschriebene Abrisskante zwischen 292,47 und 296,61 USD angelaufen werden.

Absicherungen wären bereits unter dem Vorwochentief bei 230,22 USD möglich. Darunter bietet der EMA200 um 280 USD Halt. Der maßgebliche Aufwärtstrend seit März 2020 verläuft aktuell wiederum erst bei gut 200 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 58,16 79,80 88,90 Ergebnis je Aktie in USD -20,88 2,65 7,13 KGV - 92 34 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)