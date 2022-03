BOEING - Flugzeugabsturz belastet

Boeing Co. - WKN: 850471 - ISIN: US0970231058 - Kurs: 185,900 $ (NYSE)

Gestern ist in China Flug MU5735 abgestürzt. Dabei kam es wahrscheinlich zu 132 Toten. Das abgestürzte Flugzeug ist eine 737-800 der Firma Boeing. Es handelt sich dabei nicht um das umstrittene Model 737-MAX. Die Aktie reagierte gestern mit einem Abschlag von 3,59 % und war damit der schwächste Wert im Dow Jones.

Die Boeing-Aktie markierte im März 2019 ein Allzeithoch bei 446,01 USD. Danach setzte eine Topbildung ein. Diese wurde im Februar 2020 vollendet. Die Aktie fiel anschließend auf 89,00 USD zurück.

Nach diesem Tief aus dem März 2020 erholte sich der Aktienkurs deutlich. Aber am 15. März 2021 scheiterte der Wert mit einem Hoch bei 278,57 USD am Abwärtstrend seit März 2019.

Seitdem befindet sich der Wert wieder in einer Abwärtsbewegung. Mehrere Rallyversuche scheiterten knapp unter dem langfristigen Abwärtstrend oder sogar an diesem. Am 08. März 2022 notierte de Wert im Tief bei 167,58 USD und damit innerhalb des noch immer Aufwärtsgaps vom 09. November 2020. Dieses Gap ist noch immer nicht geschlossen. Die Unterkante liegt bei 158,47 USD.

Bullen sind nicht k.o.

Die Boeing-Aktie befindet sich in einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung. Der gestrige Rückschlag ändert daran vorerst nichts. Diese Bewegung kann in den nächsten Tagen noch zu Gewinnen bis an den langfristigen Abwärtstrend bei aktuell 220,06 USD führen.

Sollte die Aktie aber das gestrige Tagestief durchbrechen, dann wäre der kurzfristige Aufwärtstrend ad acta gelegt. In diesem Fall könnte der Wert das noch offene Gap vom 09. November 2020 schließen.

Fazit: Trotz des gestrigen Unglückfalls und der negativen Reaktion der Börse darauf haben die Bullen kurzfristig noch Chancen. Die Aktie könnte in den nächsten Wochen ca. 15 % zulegen.

Zusätzlich lesenswert:

ABOUT YOU - Kommt es zu einer größeren Gegenbewegung?

MERCEDES-BENZ - Neuer Rallyversuch

TWITTER - Kaufsignal aktiv

Mehr Charts. Mehr Desktops. Mehr Mobilität. Mehr Guidants. Ab 9,99 Euro im Monat. Jetzt Guidants PRO holen!

Boeing Co.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)