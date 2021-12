Boeing liefert im November 34 Maschinen an Kunden aus

CHICAGO (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im November 34 Flugzeuge an seine Kunden ausgeliefert. 109 Bestellungen standen 18 Stornierungen gegenüber, alle für die 737 Max, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bei dem krisengeplagten Modell geht Boeing in diesem Jahr auf die Marke von 700 Bestellungen zu, bis Ende November waren es 692 Maschinen. Von der 737 Max wurden im vergangenen Monat 28 Stück in Kundenhand übergeben, davon 10 an die irische Billigfluggesellschaft Ryanair . Die Boeing-Aktie zeigte sich am Nachmittag mit 0,6 Prozent Kursverlust unauffällig./men/nas