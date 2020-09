Boeing mit Trendbruch!

Wertpapiere von Boeing notierten noch zu Beginn des Jahres 2019 auf einem Rekordniveau von 446,01 US-Dollar und ließen keine Zweifel an der Euphorie der Anleger aufkommen. Doch nur wenig später holte die Realität den Flugzeugbauer ein, das Papier setzte auf seine mittelfristig entscheidende Unterstützung um 300,00 US-Dollar bis Anfang des Jahres zurück. Die Corona-Pandemie gab dem Unternehmen schließt sich den Rest und Zwang das Papier auf 89,00 US-Dollar bis Mitte März abwärts. Seitdem hat sich eine dreiwellige Erholungsbewegung zurück in den Bereich einer Mitte März gerissene Kurslücke um 240,00 US-Dollar eingestellt, diese Aufwärtsbewegung könnte jedoch mit dem aktuellen Trendbruch ein schnelles Ende finden und eröffnet somit wieder verwertbare Handelsansätze.

Flugbranche auf Jahre gestört

Die anhaltende Corona-Pandemie und wieder stärkere Zuwächse bei den Infektionen werfen kein gutes Bild auf Flugzeugbau und Fluggesellschaften, die gesamte Branche leidet weiterhin unter starken Passagierrückgängen. Im Falle der Boeing-Aktie könnte es unter einem Niveau von 155,50 US-Dollar weiter abwärts gehen, Ziele ließen sich in diesem Fall bei 130,92 US-Dollar und darunter sogar 113,89 US-Dollar ausrufen. Wer ebenfalls sich auf der Shortseite engagieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB6RT7 zurückgreifen. Sollte der Trendbruch jedoch in dieser Woche noch vermieden werden und die Aktie zurück über 180,00 US-Dollar zurückkehren, könnte kurzfristiges Aufwärtspotenzial an 200,00 US-Dollar freigesetzt werden. Aber nur darüber wird ein Anstieg zurück an die Junihochs von 234,20 US-Dollar realistisch.

Boeing (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 165,80 // 174,65 // 180,00 // 189,97 // 200,00 // 208,30 US-Dollar Unterstützungen: 156,51 // 153,41 // 144,55 // 141,24 // 125,80 // 113,89 US-Dollar

Fazit

Wer sich dem Nervenkitzel eines Short-Investments auf Boeing auf aktuellem Kursniveau aussetzen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das hochgehebelte Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB6RT7 mit einem Ziel zunächst am Niveau von 130,92 US-Dollar aussetzen, darunter sogar auf einen Test der Marke von 113,89 US-Dollar hoffen. Die maximal erzielbare Rendite beläuft sich dabei auf bis zu 170 Prozent. Der Schein dürfte dann im Bereich von 6,29 Euronotieren. Als Verlustbegrenzung reicht hierbei ein Stop-Niveau von etwa mehr als 180,00 US-Dollar, das entspricht einem möglichen Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,68 Euro. Mit Volatilität sollten Investoren jedoch umgehen können und sich nicht gleich aus der Bahn werfen lassen.

Strategie für fallende Kurse WKN: KB6RT7 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,28. 2,31 Euro Emittent: Citi Basispreis: 189,4733 US-Dollar Basiswert: Boeing KO-Schwelle: 189,4733 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 161,13 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 6,29 Euro Hebel: 5,9 Kurschance: + 170 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.