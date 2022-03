BOEING - Selloff oder Mehrfachboden?

Boeing Co. - WKN: 850471 - ISIN: US0970231058 - Kurs: 197,113 $ (NYSE)

Seitdem eine mittelfristige Erholung mit dem Anstieg über den damaligen Widerstand bei 234,20 USD und dem Bruch der übergeordneten Abwärtstrendlinie im März 2021 eigentlich in eine neue bullische Phase eingetreten war und auf ein Rallyhoch bei 278,56 USD geführt hatte, seitdem dominiert bei der Boeing-Aktie eine zähe Korrektur.

Sie verläuft als Abwärtstrendkanal und ließ den Wert bereits bis 183,77 USD sinken. In diesem Bereich kam es zu mehreren lokalen Tiefs, zuletzt Anfang Januar, die allesamt zumindest eine kurzfristige Erholung auslösen konnten. Allerdings fiel der Aktienkurs auch nach jedem kurzen Aufbäumen wieder an die Zone zurück. So auch aktuell in dieser Woche.

Unter 183,77 USD drohen starke Verluste

Damit könnte sich zwar auf dem Niveau der Tiefs bei 183,77 USD ein bullischer Mehrfachboden entwickeln und bei einem Anstieg über die Oberseite des Trendkanals bei 222,00 USD in einen neuen Aufwärtstrend übergehen.

Allerdings wäre ein weiteres Unterschreiten von 191,85 und vor allem 183,77 USD der Startschuss für eine starke Abwärtsbewegung. Denn damit wäre der Versuch einer immerhin mehrmonatigen Bodenbildung gescheitert und mit Verkaufswellen bis zum großen Aufwärtsgap aus dem Oktober 2021 bei 158,47 USD und das Korrekturtief bei 141,58 USD zu rechnen, ehe sich der Aufwärtstrend dort von der Abwärtstrendlinie aus unter Umständen fortsetzen könnte.

Boeing Chartanalyse (Wochenchart)

