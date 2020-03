Boeing – Zurück auf Los

Die Handelsplätze rund um den Erdball haben in der aktuellen Woche noch einmal einen dramatischen Ausverkauf erlebt, bei den Hauptindizes schlagen beispielsweise Verluste von gut 27 Prozent zu Buche. Das Wertpapier des Flugzeugbauers Boeing hat sich binnen drei Wochen im Wert sogar halbiert.

Der US-Flugzeugbauer und Rüstungskonzern Boeing hat in den letzten Jahren massiv von der Verteidigungspolitik der USA und einen deutlich gestiegenen Rüstungsetat profitiert. In den Jahren von 2016 bis 2019 vervierfachte sich die Aktie auf 446,00 US-Dollar. Doch dieses schwindelerregende Niveau wurde schnell wieder in die vorausgegangene Handelsspanne zwischen 300,00 und 380,00 US-Dollar korrigiert. Nach einer gut zwei Jahre anhaltenden Schiebephase zwischen den genannten Kursmarken kam es vor gut drei Wochen zum großen Knall und anschließenden Kurssturz auf ein Niveau von 154,81 US-Dollar und somit direkt auf die Verlaufshochs aus Anfang 2015. Obwohl die Luftfahrtbranche mit einem deutlich schwächeren Jahr 2020 ausgelöst durch die Corona-Epidemie und zusätzlich wegbrechendem Luftfahrtsektor und weiter anhaltenden Problemen beim Krisenjet 737 Max rechnen muss, sind die aktuellen Kursnotierungen bei Boeing durchaus wieder als attraktiv zu bewerten.

Fundamentaldaten im Fokus

Auskunft über die tatsächliche Beschaffenheit des Flugzeugbaus Boeing können lediglich die nächsten Quartalszahlen liefern. Aus technischer Sicht ergibt sich bereits jetzt schon gewisses Erholungspotenzial an den Verlaufshochs aus 2015. Gut möglich, dass Boeing in den kommenden Stunden eine äußerst dynamische Gegenbewegung in den Bereich von 180,00 US-Dollar startet, darüber bestünde sogar die Möglichkeit bis in den Bereich von 184,50 US-Dollar und somit die Sommerzwischenhochs aus 2017 zuzulegen. Volatil dürfte es in der Akte aber trotzdem weiterhin zugehen, die möglichen Ausschläge können genauso zur Unterseite auf ein Niveau von grob 150,00 US-Dollar reichen, sogar ein Test der knapp darunter gelegenen Unterstützung bei 140,00 US-Dollar wäre problemlos möglich. Anleger sollten daher mit größter Vorsicht an derartige Papiere herantreten.

Widerstände: 167,70; 173,75; 177,51; 182,60; 186,39; 189,00 US-Dollar

Unterstützungen: 154,81; 153,00; 150,01; 146,52; 143,50; 134,74 US-Dollar

Boeing in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.12.2019 – 12.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0970231058

Boeing in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.03.2015 – 12.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0970231058

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Optionsschein auf Boeing für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Boeing HZ7MBE 1,08 325,00 3,056 15.12.2021 Boeing HZ7J83 0,89 350,00 3,192 15.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.03.2020; 13:05 Uhr

Turbo Bear Optionsschein auf Boeing für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Boeing HZ7J85 9,62 230,00 -0,804 15.12.2021 Boeing HZ6ZY2 13,33 280,00 -0,685 15.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.03.2020; 13:08 Uhr

