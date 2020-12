Börse Daily am Sonntag mit DAX, Adidas, Beiersdorf, Varta, Zalando, Stroeer, McDonalds, Brent

die Corona-Pandemie hat die westliche Welt weiterhin im Griff. Um die Verbreitung einzudämmen, reagiert die Politik mit weitreichenden Einschränkungen. Um die wirtschaftlichen Schäden abzumindern, haben Politik und Notenbanken bereits Maßnahmenpakete geschnürt, diese dürften aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. So rechnen die Marktteilnehmer damit, dass die EZB bei ihrem morgigen Treffen sowie auch die US-Notenbank in der kommenden Woche weiterhin expansiv agieren.

So wird mit weiteren geldpolitischen Unterstützungen gerechnet, die dann auch den Impuls setzen könnten, welcher die Aktienmärkte in die bislang ausgebliebene Weihnachts- bzw. Jahresendrally versetzt. Man darf also besonders gespannt sein, welche Ergebnisse die bevorstehenden Siitzungen der großen Notenbanken mit sich bringen werden. Charttechnisch versucht sich der DAX bereits zur Wochenmitte daran, die markante Widerstandszone um rund 13500 Punkte zu überwinden.

Sollte dies gelingen, dürfte auch das Allzeithoch, das zu Beginn des Jahres um 13800 Punkte markiert wurde, kein wirkliches Problem darstellen. Vielmehr richten sich dann die Blicke auf die runde Zahl von 14000 Punkten. Mit dem bereits vorhandenen, billigen Geld sowie mit möglichen weiteren Maßnahmen der Notenbanken ist der Treibsatz für einen weiteren Anstieg gelegt. Schließlich will das billige Geld auch veranlagt werden und strömt mangels Alternativen mehr und mehr in den Aktienmarkt.

Auch wenn sich mittelfristig eine Blase bilden könnte und die Kurse übertrieben klettern könnten, lautet das Motto vorerst weiter „the trend is your friend“. Entsprechend bieten sich pro-zyklische Positionen an, da der DAX auch im kommenden Jahr nach oben streben dürfte. Sollten sich Anzeichen erkennen lassen, dass die Pandemie rückläufig ist bzw. die Impfstoffe ohne größere Nebenwirkungen ein rasches Ergebnis mit sich bringen, dürfte einer erneuten Rally nichts mehr im Wege stehen.

DAX: Chance von 71 Prozent p.a. (08.12.2020) Nach dem Jubel über positive Nachrichten bezüglich Impfstoffe büßte der DAX an Dynamik ein. Hinzu kommt, dass die Risikofaktoren wieder zunehmen. Mit einem StayLow-Optionsschein auf den DAX kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Lesen Sie hier weiter. Ströer: Wichtige Weichenstellung

(08.12.2020) Ströer-Aktien haben sich in den letzten Wochen an ihre Hochs aus Anfang dieses Jahres begeben und konsolidieren seitwärts aus. Dieser Bereich ist insofern entscheidend, als es an dieser Stelle nun zu einer mittelfristigen Weichenstellung kommen wird. Lesen Sie hier weiter.

Beiersdorf: Bodenbildung hält an (11.12.2020) Die Beiersdorf-Aktie schwankt seit Monaten munter rauf und runter. Jetzt haben Käufer wieder eine Gelegenheit, das Papier auf der Oberseite zu handeln, wenn der laufende Bodenbildungsprozess erfolgreich abgeschlossen werden kann. Lesen Sie hier weiter. Call auf McDonalds: 91 Prozent Chance

(11.12.2020) Die wohl umsatzstärkste Franchise-Kette McDonalds hat die Corona-Krise bis dato mit einem blauen Auge überwunden, indem die Gassenverkäufe den Umsatz nicht komplett einbrechen ließen. Die Quartalszahlen wurden zunächst euphorisch angenommen. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick Brent Crude Öl: Zielmarke erreicht!

(11.12.2020) Getrieben von einer Ausweitung der ultralockeren EZB-Finanzpolitik hat der Rohöl-Future der Nordseesorte Brent Crude Öl nach dem Zinsentscheid am Donnerstag merklich an Wert zugewonnen und sich über die Marke von rund 50 US-Dollar aufwärts begeben. Lesen Sie hier weiter.

(09.12.2020) Adidas konnte ordentliche Quartalszahlen melden, die eine Erholung am Sportartikelmarkt bedeuten. Im Q4 sollten wieder kleinere Brötchen gebacken werden. Unter dem Strich verheißt jedoch das Geschäftsjahr 2021 ein überdurchschnittliches zu werden. Lesen Sie hier weiter.

Zalando Long: 85 Prozent Chance!

(07.12.2020) Zalando ist mittlerweile in vielen Märkten die Nummer zwei hinter Amazon. Aber es ist noch sehr viel Marktanteil in einem wachsenden Markt zu gewinnen. Neben dem daily-business wächst der Online-Modehändler als Plattform- und Logistikanbieter. Lesen Sie hier weiter.

Varta Long: 97 Prozent Chance

(10.12.2020) Der Kurs von Varta hat Ende September den seit Mitte März gültigen Aufwärtstrend verlassen und hat eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet. Nach der Verteidigung der Magic Number bei 100 Euro ist der Widerstand bei 124 Euro im Visier der Marktteilnehmer. Lesen Sie hier weiter.

