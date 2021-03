Börse Daily am Sonntag mit DAX, Allianz, Adidas, Deutsche Telekom, Continental, K+S, Airbus, Travelers

wir sind in den vergangenen Wochen mehrfach auf das Thema Saisonalität eingegangen. Speziell beim DAX zeigt er durchnittliche Jahresverlauf ab spätestens Mitte März klar nach oben und es offenbart sich ein Abschnitt der Kursstärke, welcher bis Ende April anhält. Im Anschluss folgt eine etwas uneinheitliche Tendenz bis Anfang Juli. Die ersten beiden Juliwochen präsentieren oftmals ein letztes Aufbäumen, bevor es im August und September dann nach unten geht.

Von den trendstarken Mustern, die es sich zu handeln lohnt, gibt es in Bezug auf Saisonalität auf jeden Fall drei Stück: Mitte März bis Ende April (Long), August bis Ende September (Short) und Oktober bis Ende Dezember (Long). Der Zeitpunkt für den aktuellen Aktienaufschwung kommt nicht überraschend, wenngleich er meist erst Mitte des Monats zu beobachten ist. Hält sich der DAX weiter an die saisonalen Vorgaben, ist bis Ende April eine Fortsetzung der freundlichen Tendenz zu beobachten.

Aus technischer Sicht sollte der Index auch die runde Zahl von 15000 Punkten klar hinter sich lassen können. Aus fundamentaler Sicht wirken sich die Fortschritte bei den Corona-Impfungen allmählich positiv aus. So sollte die konjunkturelle Entwicklung auch allmählich wieder hochfahren. Mit Blick auf die USA dürfte das neue Hilfspaket der Regierung Bidens die Konjunktur sogar ordentlich anschieben. Da die Zinsen vorerst weiter niedrig bleiben, führt kein Weg an der Anlageklasse Aktie vorbei.

Allerdings könnte durch die aktuelle Geldschwemme ein Zinsanstieg die Folge sein, der bei Anlegern auf wenig Gegenliebe stoßen dürfte. Entsprechend könnte sich der DAX weiter im saisonalen Rahmen bewegen und im Spätsommer mit neuen Zinssorgen korrigieren. Mit dem nachhaltigen Ausbruch auf ein Allzeithoch hat der DAX ein klares Kaufsignal geschaffen. Sollte es nach dem Ausbruch nach oben noch zu einem kleinen Rücksetzer kommen, böte sich dieser für einen nachträglichen Einstieg an.

Allianz: Chance von 50 Prozent p.a. (09.03.2021) Die Pandemie hinterließ deutliche Spuren in der 2020erBilanz der im DAX notierten Allianz. Auch das laufende Geschäftsjahr dürfte herausfordernd sein. Mit einem StayLow-Optionsschein auf die Allianz-Aktie kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Lesen Sie hier weiter. Adidas: Was sagt uns der Chart?

(09.03.2021) Das Wertpapier von Adidas pausiert seit grob November letzten Jahres in einer ausgeprägten Seitwärtskonsolidierung aus, diese wird in ihrer Ausdehnung jedoch immer kleiner. Das liefert Hinweise auf eine ganz bestimmte technische Formation und damit Rückschlüsse auf den weiteren Verlauf der Aktie. Lesen Sie hier weiter.

The Travelers: Aktie steigt auf Rekordhoch (12.03.2021) Wertpapiere der US-Versicherungsgesellschaft The Travelers markierten in dieser Woche ein frisches Rekordhoch. Scheinbar hat sich unter Aktionären die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Corona-Krise schon bald vorbei ist und durch die stetigen Impfungen in den USA bald wieder Normalität zurückkehrt. Lesen Sie hier weiter. Call auf Continental: 71 Prozent Chance

(12.03.2021) Das Management von Continental musste am 9. März für die Marktteilnehmer enttäuschende Zahlen präsentieren. Es folgte ein über drei Handelstage dauernder Abverkauf, der aber aktuell beendet zu sein scheint. Weiters kommt der Kurs in ein Terrain, wo eine Unterstützung beim Level von 110 Euro wartet. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick EUR/JPY: Bulle drückt mit ganzer Kraft (12.03.2021) Beim Währungspaar Euro (EUR) zum japanischen Yen (JPY) zeichnet sich im kurzfristigen Zeitfenster eine weitere Kaufwelle ab, zudem dürfte die Konsolidierung der letzten paar Tage dynamisch aufgelöst werden. Ein weiterer wichtiger Schritt im mittelfristigen Investitionsfenster. Lesen Sie hier weiter. K+S Long: 50-Prozent-Chance

(10.03.2021) Der Aktienkurs von K+S stabilisierte sich in den letzten Handelstagen. Weiter hat sich das Papier deutlich vom Unterstützungsbereich bei 8,31 Euro abgesetzt. Ein Test des Hochs von 10,36 Euro erfolgte gestern intraday. Der vorgestellte Call ist eine Wette auf einen besseren Ausblick und Zahlen. Lesen Sie hier weiter.

Airbus Long: 48 Prozent Chance!

(08.03.2021) Im Lichte der globalen Impfkampagne und der Strukturanpassung beim Airbus-Konzern erklimmt das Papier ausgehend vom Sell Off im März 2020 immer neue und höhere Niveaus. Zum Erreichen des Vorkrisenniveaus hat der Luftfahrtkonzern Potenzial. Die Pannenserie bei Boeing spielt Airbus in die Karten. Lesen Sie hier weiter.

Deutsche Telekom Long: 47 Prozent Chance (11.03.2021) Der Aktienkurs der Telekom hat gestern den hartnäckigen Widerstand beim Level von 15,43 Euro deutlich überwunden und nähert sich neuen Marken bei 15,65 Euro und 18,50 Euro. Der Titel ist ob des erwarteten Wachstums und der hohen Dividendenrendite ein Long-Kandidat. Lesen Sie hier weiter. Wochenvorschau Interessenkonflikt

