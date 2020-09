Börse Daily am Sonntag mit DAX, BASF, Infineon, Sixt, Apple, UnitedHealth, Adobe, Tesla, Kakao

die europäischen Notenbanker haben sich dazu entschlossen, nicht weiter an der Zinsschraube zu drehen. Dies war im Vorfeld auch eigentlich nicht erwartet worden, so dass sich auch die Ausschläge nach der letzten EZB-Sitzung in Grenzen hielten. Dafür konnte man nun auf die Sitzung der US-Notenbank gespannt sein, bei der am vergangenen Mittwoch die Ergebnisse des Gremiums bekannt gegeben wurden.

Dies führte dann durchaus zu kleineren Ausschlägen am Markt. Insgesamt verkündete die US-Notenbank aber keine wirkliche Änderung an ihrer Strategie, alles andere wäre auch eine klare Überraschung gewesen. Am Markt selbst nahm der Anteil der positiv gestimmten Akteure mehr und mehr zu. So zeigten sich vor allem die privaten Anleger noch optimistischer als ihre institutionellen Mitspieler.

Im Hinblick auf ein baldiges, neues Allzeithoch ist das aber ein brisanter Mix. Damit könnte es einmal mehr zu einem fehlerhaften Ausbruch nach oben kommen. Zugleich würde sich der DAX im vierten Quartal weiter von der saisonalen Kurve entfernen, die für August und September einen Abschwung andeutete. Nach der Saisonalität sollte der DAX ab Mitte Oktober bis Jahresende nach oben zeigen.

Es bleibt abzuwarten, welches technische Signal der Index liefern wird. Bis dahin gilt eine alte Börsenregel, die besagt, dass man bei Zweifeln dem Markt fernbleiben sollte. So bietet sich vorerst unverändert das Beobachten des Marktes an, bis sich klare Signale ergeben. In Kürze sollte sich zeigen, ob der DAX zu einem freundlichen Jahresausklang ansetzt oder ob doch zuvor noch ein Rücksetzer ansteht.

Apple: Chance von 114 Prozent p.a. (15.09.2020) Unlängst wurde die Luft zu dünn bei der Aktie von Apple und der Technologiewert stürzte ab. Ob Apple in Kürze wieder alte Höhen erklimmen kann, scheint fraglich. Mit einem StayLow-Optionsschein auf Apple kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Lesen Sie hier weiter. UnitedHealth: Stetig weiter rauf

(15.09.2020) Der US-Gesundheitskonzern UnitedHealth steht nicht nur wegen Corona hoch im Kurs, auch macht der Pflegesektor einen großen Teil der Umsätze aus. Entsprechend gut entwickelt sich das Wertpapier und konnte zuletzt ein frisches Rekordhoch markieren. Lesen Sie hier weiter.

Sixt: VW plant Beteiligung

(17.09.2020) Sixt-Aktien, heute auch bekannt als Mobilitätsdienstleister, sind nach einem Bericht über eine Beteiligung von VW heute stark gefragt und versuchen sich dabei über die Sommerhochs hinwegzusetzen. Trotzdem herrscht in dem Papier noch ein mittelfristiger Abwärtstrend. Lesen Sie hier weiter.

Call auf Adobe: 48 Prozent Chance

(18.09.2020) Adobe ist es gelungen, über eine Dekade beeindruckende Gewinne zu erzielen. Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass Adobe dieses Kunststück auch in der Zukunft zuwege bringen wird und handeln den Softwareriesen zu durchschnittlichen KGVs von 50. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick Kakao Future: Wo liegen erneute Einstiegschancen? (18.09.2020) Der Kakao-Future ist nach einem abermaligen Test seines langfristigen Abwärtstrendkanals vor wenigen Tagen mit einem Ausbruch gescheitert und setzt nun zurück. Die Kursdynamik seit 2017 könnte allerdings noch zu einem verspäteten Ausbruch führen. Lesen Sie hier weiter. Tesla Long: 115 Prozent Chance!

(16.09.2020) Der Kurs von Tesla hat in den fünf Handelstagen ausgehend vom 1. September in der Spitze um 35 % nachgegeben. Diese Volatilität ist dem hohen erwarteten KGV 2022 von 79 und der am Horizont aufziehenden Konkurrenz geschuldet. Lesen Sie hier weiter.

Infineon Long: 48 Prozent-Chance

(14.09.2020) Infineon hat seit dem Corona-Sell Off Mitte März einen zweistufigen Trend ausgebildet, wobei der erste Abschnitt Mitte Juni danach in den flacheren Trend übergeht. Der aktuelle Trend ist noch intakt und lässt Prognosen bis in den Bereich um 27 Euro zu. Lesen Sie hier weiter.

BASF Long: 83 Prozent Chance

(17.09.2020) Der Kurs von BASF hat seit Mitte März einen Aufwärtstrend ausgebildet, der von Ausreißern nach oben geprägt ist. Aktuell hat der Kurs den gewichtigen Widerstand bei 57,64 Euro vor sich, für dessen Überwindung einiges an Momentum benötigt wird. Lesen Sie hier weiter.

