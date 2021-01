Börse Daily am Sonntag mit DAX, Bayer, MTU Aero Engines, eBay, Paypal, Pepsi

noch vor Weihnachten war dem DAX den Sprung über einen Stand gelungen, der zuletzt vor Ausbruch der Corona-Krise erreicht worden war. Zum Start in die um die Feiertage verkürzte Handelswoche belastete nun Sorgen um das mutierte Virus aus Großbritannien. Aus aktueller Sicht sollte sich aber an den Rahmenbedingungen wenig ändern, so dass wir positiv für 2021 sein dürfen.

Vor dem Jahresende zog der Index abermals an und erreichte ein neues Allzeithoch. Für gute Laune zwischen den Jahren sorgte nicht nur US-Präsident Donald Trump, der ein 2,3 Billionen US-Dollar schweres Corona-Hilfspakt unterzeichnet hat, sondern auch die Brexit-Einigung an Heiligabend, die erst in der vergangenen Woche in die Kurse eingepreist werden konnte.

Auch der Impfstart in Europa sorgte an der Börse für Optimismus. Die Investoren blickten vor dem Jahreswechsel nach vorne und gehen offenbar in der Mehrheit von einer Konjunkturaufhellung aus. Wir dürfen also davon ausgehen, dass der DAX in den nächsten Wochen weiter steigen könnte. Boerse-daily.de wünscht Ihnen ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Bayer: Chance von 58 Prozent p.a.

(29.12.2020) Kann die Aktie der im DAX notierten Bayer 2021 wieder besser abschneiden? In 2020 kam das Papier überhaupt nicht aus dem Quark, doch dies könnte sich auf Sicht ändern. Mit einem StayHigh-Optionsschein kann man von seitwärts tendierenden Kursen der Aktie profitieren. Lesen Sie hier weiter.

eBay: Noch in Wartestellung (22.12.2020) Das Online-Auktionshaus eBay notiert auf einem vergleichsweise hohen Niveau, jedoch in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Doch die höheren Tiefs implizieren eine mögliche Trendwende, wenn demnächst auch noch der diesjährige Trend überwunden werden kann. Lesen Sie hier weiter. PepsiCo: Bullen in Angriffslaune

(28.12.2020) PepsiCo bereitet sich in den letzten Handelstagen dieses Jahres offenbar auf einen Ausbruch über die Frühjahreshochs vor und könnten damit eine mittelfristige Weichenstellung erwirken. Für 2021 hieße das eine sehr komfortable Ausgangslage für weitere Zugewinne. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick EUR/JPY: 2019‘er Hürde im Visier

(29.12.2020) Beim Währungspaar Euro (EUR) zum Yen (JPY) machen sich Euro-Bullen wieder klar bemerkbar und führten zu einem Ansturm auf eine markante Hürde aus 2019. Sollte diese überwunden werden, würde ein klares Signal auf mittelfristiger Basis hervorgehen können. Lesen Sie hier weiter.

PayPal Long: 41 Prozent Chance!

(30.12.2020) PayPal gehört zu den Modernisierungsgewinnern und hält das Innovationstempo hoch, in dem der Konzern ankündigt, auch die gängigsten Crypto-Währungen zu akzeptieren. Der Aktienkurs hat die Seitwärtsrange verlassen und einen Trend in Richtung 260 US-Dollar ausgebildet. Lesen Sie hier weiter.

MTU Long: 75 Prozent-Chance! (28.12.2020) Die MTU hat mittlerweile einen Gutteil der in der Corona-Krise erlittenen Verluste wieder egalisiert und sollte bei zügigem Fortschreiten der Impfkampagne wieder alte Höhen und Wachstumsraten erreichen. Noch besteht Kurspotenzial für eine Long-Strategie. Lesen Sie hier weiter. Wochenvorschau Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.