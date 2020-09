Börse Daily am Sonntag mit DAX, Deutsche Bank, Starbucks, Apple, MTU Aero Engines, AMD, Astra Zeneca

der DAX bewegt sich weiterhin um die runde Zahl von 13000 Punkten. Das neue Hoch Anfang des Monats konnte keine Anschlusskäufe entfachen. Zwischenzeitlich gab es einen Einbruch bei den Techwerten, die in den vergangenen Wochen nach oben gezogen waren und damit in bemerkenswerte Bewertungsniveaus vorgedrungen waren. Nun darf man gespannt sein, ob auf diesen Rücksetzer noch einer folgt.

Dem dürfte sich auch der Markt nicht mehr entziehen. Insgesamt befindet sich der DAX seit Juni in einer seitwärts gerichteten Bewegung. Mit dieser dürften mögliche Überhitzungen mittlerweile abgebaut worden sein, so dass durchaus Kraft für einen weiteren Anstieg vorhanden sein müsste. Andererseits sind die Folgen der Corona-Pandemie nach wie vor nicht ausgestanden und könnten noch Negatives bringen.

Die Notenbanken und die Politik haben bereits reagiert und den Markt mit Geld in einer noch nie zu beobachtenden Menge geflutet. Alleine das billige Geld dürfte Triebfeder für Anstiege, aber auch für Übertreibungen sein. Daneben wurde mit den Unterstützungspaketen auch eine Schuldenblase in einer noch nie dagewesenen Größenordnung eröffnet, die sich langfristig wohl entsprechend bemerkbar machen dürfte.

Kurzfristig darf man gespannt sein, ob der DAX im eigentlich schlechten Börsenmonat September noch der saisonalen Kurve folgt und sich letztendlich schwächer präsentiert. Ab Oktober ändern sich die Vorzeichen und die Saisonalität zeigt bis zum Jahreswechsel nach oben. Da mit der aktuellen Konsolidierung durchaus Kraft aufgebaut wurde, ist ein solches Szenario in den nächsten Wochen nicht unwahrscheinlich.

DAX: Chance von 182 Prozent p.a.

(08.09.2020) In den vergangenen Wochen weilte der DAX in einer relativ engen Handelsspanne. Die Seitwärtsbewegung könnte sich auch im laufenden September fortsetzen. Mit einem StayLow-Optionsschein auf den DAX kann man in nur kurzer Zeit eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Lesen Sie hier weiter.

Deutsche Bank: Zweite Verkaufswelle möglich!

(08.09.2020) Offensichtlich bewegt sich die Deutsche Bank seit Ende Juli in einem Aufwärtstrend. In Kombination mit dem vorherigen Kursverlauf aber drängt sich der dringende Verdacht einer bärischen Flagge auf, die schon bald eine neuerliche Abwärtsbewegung hervorrufen könnte. Lesen Sie hier weiter.

Starbucks: Aktie an wichtiger Weiche angekommen!

(10.09.2020) Aktien von Starbucks haben fast den gesamten Crash aus Anfang des Jahres abgearbeitet und notieren derzeit wieder um 87 USD. Dieser Bereich ist umso wichtiger für den mittelfristigen Verlauf der Aktie, weil dort ein seit Mitte 2019 bestehender Abwärtstrend verläuft. Lesen Sie hier weiter.

Call auf Apple: 60 Prozent Chance

(11.09.2020) Der Apple-Kurs hat einen Lauf hinter sich und spiegelt die starken Zahlen wieder. Apple konnte den Corona-Selloff hinter sich lassen und einen Trend ausbilden. Aktuell kämpft das Papier trotz enttäuschender US-Arbeitsmarktzahlen um die Fortsetzung dieses Trends. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick EUR/TRY: Paar keilt sich langsam ein!

(11.09.2020) Der Wechselkurs von Euro (EUR) gegenüber der türkischen Lira (TRY) steigt unaufhörlich weiter an und unterstreicht die Schwäche der türkischen Währung sehr deutlich. Mittlerweile hat sich das Paar bis ganz knapp an ein Wechselkursverhältnis von 1:9 herangearbeitet. Lesen Sie hier weiter.

MTU Long: 39-Prozent-Chance (09.09.2020) Die MTU ist aufgrund der Einschränkungen in der Zivilluftfahrt ein Spätstarter in Sachen Erholung vom Corona Sell Off, könnte aber bei Genehmigung der aussichtsreichsten Impfstoffe von der erwarteten Zunahme im Flugverkehr beträchtlich profitieren. Lesen Sie hier weiter. AMD Long: 33 Prozent Chance!

(07.09.2020) Es spricht einiges dafür, dass der Abverkauf der letzten drei Handelstage nicht der Beginn einer Umschichtung von Growth- in Value-Aktien ist. Die Einschränkungen durch Corona haben das Geschäft von AMD befeuert und legen den Grundstein für Wachstum. Lesen Sie hier weiter.

Astra-Zeneca Long: 44 Prozent Chance

(10.09.2020) Astra-Zeneca führt mit dem Partner Universität Oxford das Rennen um einen Corona-Impfstoff an. Die Marktteilnehmer spekulieren darauf, dass die Aussetzung der klinischen Studie aufgrund der Erkrankung eines Probanden beendet wird und das den Kurs steigen lässt. Lesen Sie hier weiter.

