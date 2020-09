Börse Daily am Sonntag mit DAX, Deutsche Post, Linde, Deutsche Wohnen, Dow Jones, Visa, Berkshire, Nvidia

der DAX konnte sich wieder bis ans Hoch bei rund 13300 Punkten vorkämpfen. Sollte dem Index ein klarer Anstieg darüber gelingen, dürfte die Aufwärtstendenz in eine weitere Runde gehen. Nach unten zeigen sich aber die steigenden Tiefpunkte der letzten Wochen als Signalgeber für eine Trendwende nach unten. So wäre ein klarer Rücksetzer unter den Bereich um 12300 Punkte als Verkaufssignal zu werten.

In diesem Fall sollte man sich auf weiter nachgebende Notierungen einstellen. Bislang hat der deutsche Aktienmarkt den üblichen saisonalen Verlauf weitgehend ignoriert. Vor allem der August hat einen weiteren Anstieg hervorgebracht. Nun darf man gespannt sein, was im September geschieht. Schließlich schwindet das Lager der Börsenbären zunehmend, während die Bullen allmählich Zulauf bekommen.

Noch ist zwar keine Euphorie erkennbar, ein ansteigender Optimismus ist aber bemerkbar. Das macht die Situation gefährlicher, als es noch im Juli der Fall war. Auch im Hinblick auf die erwartete Schwankungsbreite befinden wir uns auf einem sehr hohen Niveau. Nun darf man gespannt sein, ob es dem DAX gelingen wird, die markante Widerstandszone bei rund 13300 Punkten klar zu überwinden.

Dann sollte das Allzeithoch, das im Februar markiert wurde, rasch in Angriff genommen werden. Scheitert der DAX dagegen am aktuellen Widerstandsbereich, dürfte ein Rücksetzer die Folge sein. Dabei ist darauf zu achten, dass die letzten Tiefpunkte nicht signifikant unterschritten werden. Schließlich würde sich ein Hinweis für ein Ende der aktuellen Rally und für einen Trendwechsel nach unten ergeben.

Dow Jones: Chance von 130 Prozent p.a. (01.09.2020) Auch im August setzte der Dow Jones seine einzigartige Erholungsrallye fort. Doch die Luft wird immer dünner. So könnte ein StayLow-Optionsschein auf den Dow Jones interessant sein. Dieser stellt eine hohe Seitwärtsrendite in Aussicht. Lesen Sie hier weiter. Visa: Pullback für Einstieg attraktiv

(01.09.2020) Ende abgelaufener Woche erreichte Visa seine Hochs aus Anfang 2020. Die technische Auswertung der gesamten Kursbewegung seit den Tiefs aus März lässt weiteres Kurspotenzial erahnen, sodass der laufende Pullback attraktiv für einen Einstieg erscheint. Lesen Sie hier weiter.

Berkshire Hathaway: Nicht so schnell mein Lieber…

(04.09.2020) Zweifelsfrei notiert Berkshire Hathaway in einem Aufwärtstrend, stieß aber an die obere Begrenzung an und tut sich mit einem Ausbruch schwer. Trotz der Euphorie an den Märkten sollte die Gier nicht überwiegen, Rücksetzer müssen zwangsläufig eingeplant werden. Lesen Sie hier weiter.

Call auf Nvidia: 50 Prozent Chance

(04.09.2020) Der Kurs von Nvidia wurde die letzten zwei Handelstage arg gebeutelt. Der gestrige Tagesverlust überstieg sogar die doppelte ATR, was als Verkaufssignal gedeutet werden kann. Doch strategisch macht Nvidia zurzeit alles richtig und ist mittel- bis langfristig ein Kauf. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick EUR/PLN: Bislang nur eine Konsolidierung (04.09.2020) Der Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) hat in dieser Woche einen riesigen Kurssprung vollzogen und attackiert damit unmittelbar seinen seit Ende März bestehenden Abwärtstrend. Eine sehr spannende Ausgangslage für ein baldiges Investment. Lesen Sie hier weiter. Deutsche Wohnen Long: 82-Prozent-Chance

(02.09.2020) Deutsche Wohnen hat 71,5 Prozent ihres Wohnungsbestandes im Großraum Berlin. Die Diskussion um die Rechtmäßigkeit des Berliner Mietendeckels in Kombination mit den bis 30. Oktober zurückzukaufenden 9,5 Millionen Stück Aktien könnte sich bullish auswirken. Lesen Sie hier weiter.

Deutsche Post Long: 85 Prozent-Chance

(31.08.2020) Durch den Zuwachs im Onlinehandel aufgrund der Corona-Krise findet sich die Deutsche Post in einem Wachstumsmarkt wieder und kann diese Gelegenheit auch in gesteigerte Gewinne umsetzen. Auch die Kapazitäten in der Luftfracht erweisen sich als wertvoll. Lesen Sie hier weiter.

Linde Long: 34 Prozent Chance

(03.09.2020) Das Linde-Papier präsentierte sich am gestrigen Handelstag sowohl in Deutschland als auch an der New Yorker Börse mit starken Aufschlägen. Es scheint wahrscheinlich, dass die Aktie als Wette auf die Erholung der Wirtschaft von der Pandemie weiter an Wert gewinnt. Lesen Sie hier weiter.

