Börse Daily am Sonntag mit DAX, Deutsche Telekom, Daimler, Adidas, Siemens Healthineers, Aple, Wal-Mart, Delivery Hero

die bestimmenden oder vielmehr lähmenden Faktoren an den Börsen lauten weiterhin US-Präsidentschaftswahl, steigende Corona-Zahlen und letztendlich auch noch der näher rückende Brexit. Während hier die Zeit wie Sand in den Fingern zerrinnt und Großbritannien offensichtlich auch weiterhin auf einen ungeordneten Austritt zusteuert, gibt es im Hinblick auf die am 3. November anstehende US-Wahl ebenso wenig Klarheit.

Eigentlich sollte sich an diesem Tag der Wahlsieger ergeben, der in Zukunft das höchste Amt im Staat einnimmt. Da aber der amtierende US-Präsident Trump bereits angekündigt hat, eine Niederlage nicht zu akzeptieren, könnte sich das Schauspiel bis weit ins kommende Jahr ziehen, und für einen weiteren Anstieg der Unsicherheit an den Märkten sorgen. Im Prinzip befindet sich der DAX seit Juni in einer seitwärts gerichteten Phase.

Nach unten hin sollten 12300 Zähler nicht unterschritten werden, da es sonst zu einem Verkaufssignal kommt. Doch selbst wenn der Index über 13500 Punkte klettern kann, steht bei rund 13700 Punkten das bisherige Allzeithoch im Weg. Wie der Blick auf den mittel- bis langfristigen Chart offenbart, befindet sich der DAX seit Jahren in einer Seitwärtsphase, so dass ein Ausbruch nach oben ein langfristiges Kaufsignal mit sich bringen sollte.

Es versteht sich von selbst, dass es hierfür eines sehr kräftigen Impulses bedarf, der möglicherweise durch eine eindeutige US Wahl erfolgen könnte. Fazit: Im Moment pendelt der DAX seitwärts. Brexit, US-Wahl und Corona-Entwicklung zeigen sich aktuell immer mehr als Belastungsfaktoren und könnten beim DAX zu einer weiteren Trendwende nach unten führen. Noch gibt es aber ebenso keine Signale wie für eine Fortsetzung des Trends.

Telekom: Chance von 118 Prozent p.a. (13.10.2020) Seit einigen Monaten bewegt sich die Aktie der Deutschen Telekom seitwärts. In charttechnischer Hinsicht zeigen sich zudem Kurs-Hürden. Auch in den kommenden Monaten dürfte die T-Aktie wohl keine Bäume ausreißen. Mit einem StayLow-Optionsschein auf die Telekom-Aktie kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Lesen Sie hier weiter. Apple: Techs drehen wieder auf!

(13.10.2020) Am heutigen Tag wird der US-Technologiekonzern Apple wieder neue Produkte vorstellen, nachdem sich die turnusmäßige Ankündigung wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr verzögert hatte. Aber bereits gestern wurden eifrig Vorschusslorbeeren seitens der Anleger verteilt. Lesen Sie hier weiter.

Delivery Hero: Anleger testen Abwärtstrend (16.10.2020) Wertpapiere des DAX-Newcomers Delivery Hero scheinen die Konsolidierung der letzten Monate abschütteln zu wollen, wie der aktuelle Chartverlauf zeigt. Noch aber ist die Signallage dürftig, dies könnte sich aber in den nächsten Stunden ändern. Lesen Sie hier weiter. Call auf Wal Mart: 34 Prozent Chance

(16.10.2020) Wal-Mart hat bislang in der Corona-Krise eine relativ gute Performance gezeigt. Mittlerweile konnte sich der Handelsriese deutlich vom Vorkrisenniveau absetzen. Anleger, die in der aktuellen Marktlage keine Short-Strategien eingehen wollen, sind mit einem Call auf Wal-Mart gut aufgehoben. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick EUR/SGD: Abwärtstrend im Fokus (16.10.2020) Das Währungspaar Euro (EUR) zum Singapur Dollar (SGD) steckt noch immer in einer Korrekturphase, nährt sich jedoch einer wichtigen Mehrfachunterstützung an. Dort verläuft auch ein seit Januar laufender Aufwärtstrend. Lesen Sie hier weiter. Daimler Long: 34 Prozent Chance!

(14.10.2020) Daimler konnte sich deutlich von seinen Konkurrenten Volkswagen und BMW absetzen und um 15 Prozentpunkte mehr an Performance generieren als beispielsweise der nächste Verfolger BMW. In diesem Zeitraum erreichte der Kursverlauf von Volkswagen nur eine rote Null. Lesen Sie hier weiter.

Adidas Long: 50 Prozent Chance!

(19.10.2020) Adidas wurde im Zuge der Pandemie-Maßnahmen ordentlich eingebremst. Jedoch wurden vom Konkurrenten Nike ordentliche Quartalszahlen gemeldet, die eine Erholung am Sportartikelmarkt als Ganzes bedeuten. Mehrere Impfstoffkandidaten stehen vor der Zulassung. Lesen Sie hier weiter.

Siemens Healthineers Long: 32 Prozent Chance

(15.10.2020) Der Kurs von Siemens Healthineers hat den Corona-Sell-Off gut weggesteckt. Aktuell ist das Papier im Begriff, einen Boden oberhalb der Unterstützung bei 36,92 Euro auszubilden und durch das Angebot eines Corona-Schnelltests wieder höhere Levels anzusteuern. Lesen Sie hier weiter.

