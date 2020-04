Börse Daily am Sonntag mit DAX, Siemens, Rolls Royce, Nestle, Fresenius, Evotec, Airbus, Varta, Weizen

Mit der geringeren Anzahl an Neuinfektionen durch das Coronavirus wird an den Aktienmärkten schon fast wieder eine heile Welt gefeiert. Die Kurse, die noch im März einen atemberaubenden Einbruch erlebten, ziehen mittlerweile wieder täglich an. Ist bereits die Chance verpasst, sich günstig am Aktienmarkt zu positionieren?

Wahrscheinlich nicht, denn aus unserer Sicht vernachlässigt der Markt aktuell die negativen Folgen auf die wirtschaftliche Entwicklung. So geht nicht nur der IWF davon aus, dass die größte Wirtschaftskrise seit 1929 folgen wird. Mit mehr Menschen, die nach einer Corona-Infektion als geheilt gelten, steigen die Aktienkurse.

Oft liest man in diesen Tagen, dass es die Gelegenheit wäre, sich günstig zu positionieren. Andererseits warnen erfahrene Börsenprofis vor einem heftigen Bärenmarkt. Aus unserer Sicht reagieren die Märkte aktuell sehr stark auf positive Signale, lassen aber negative Impulse teilweise sogar komplett unbeachtet.

Die Arbeitslosenzahlen in den USA steigen steil und dürften die konsumlastige US-Wirtschaft hart treffen. Natürlich wirken die Maßnahmen der Politik und der Notenbanken unterstützend, allerdings rechnen wir vor allem nach der Präsentation der Zahlen zum ersten Quartal wieder mit etwas mehr Ernüchterung.

Wie bereits erwähnt, betrachten wir die aktuelle Bewegung in den vergangenen Tagen vielmehr als eine technische Reaktion auf den vorausgegangenen Einbruch im DAX. Der Bereich zwischen 11000 und 11500 Punkten dürfte sich daher weiterhin als ein massiver Widerstand erweisen.

Siemens: Chance von 42 Prozent (204 Prozent p.a.)

(14.04.2020) Siemens sieht sich gut gerüstet, die derzeitige Phase gut zu überstehen, hatte CEO Kaeser im März mitgeteilt. Das hat die Marktteilnehmer erst einmal beruhigt und dürfte das Potenzial der Aktie nach unten begrenzen. Auch hat die Siemens-Aktie bereits einiges aufgeholt. Lesen Sie hier weiter.

Rolls Royce zum Schnäppchenpreis (14.04.2020) Wertpapiere des britischen Maschinenbauers Rolls Royce haben seit Jahresanfang gut 63 Prozent an Wert verloren. Doch die letzten Tage nutzten Schnäppchenjäger offenbar und leiteten eine zaghafte Erholung ein. Gut möglich, dass hieraus noch ein Boden hervorgeht. Lesen Sie hier weiter. Nestlé wieder dreistellig (17.04.2020) Wertpapiere des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé haben in dieser Woche die dreistellige Kursmarke von rund 100,00 Euro wieder zurückerobert und freuen sich weiter großer Beliebtheit. Bis zu den Allzeithochs ist es jetzt auch nur noch ein Katzensprung. Lesen Sie hier weiter. Call auf Fresenius: 59 Prozent Chance

(17.04.2020) Fresenius wurde im Kollektiv abgestraft, obwohl sich die Erlössituation 2020 als robust herausstellen sollte. Am gestrigen Handelstag gewann beispielsweise die Tochter FMC drei Prozent hinzu, was eventuell ein Zeichen ist, dass der Markt zu differenzieren beginnt. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick Weizen: Akute Rutschgefahr (17.04.2020) Der Preis für ein Scheffel US-Weizen vollzieht nach technischen Maßstäben derzeit eine echte Gratwanderung auf seinem 200-Tage-Durchschnitt und droht unmittelbar darunter einzubrechen. Wenn Bullen jetzt nicht eingreifen, dürften Verkäufer wieder freie Fahrt erhalten. Lesen Sie hier weiter. Evotec: Chance von 40 Prozent

(15.04.2020) Während andere ihre Prognosen zurückziehen oder nach unten korrigieren, ist das bei Evotec nicht der Fall. Denn als Biotech-Unternehmen muss Evotec nicht damit rechnen, dass die Pandemie die Bilanz verhagelt. Zunächst war die Aktie aber unter die Räder gekommen. Lesen Sie hier weiter.

Airbus Long: 102 Prozent Chance!

(06.04.2020) Die auf mehrere Jahre gefüllten Auftragsbücher bei Airbus relativieren sich im Licht der Maßnahmen im weltweiten Kampf gegen das Coronavirus. Wie lange es dauern wird, bis der Status quo wieder hergestellt ist, kann heute nur schwer prognostiziert werden. Lesen Sie hier weiter.

Varta Long: 106 Prozent Chance

(16.04.2020) Das Management von Varta sieht sich per Ende März kaum von der Pandemie beeinträchtigt, obwohl die Weltwirtschaft schon beträchtliche Rückgänge verzeichnete. Hat sich Varta überschätzt oder hat der Batterieproduzent mehr Glück als der Rest der Wirtschaft? Lesen Sie hier weiter.

