Börse Frankfurt-News: Erhoffter DAX-Rückgang will sich nicht einstellen

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Wieder einmal hat sich gezeigt, dass mehrheitlich erhoffte Kursrückgänge des DAX im Sande verlaufen. Stattdessen hat das Börsenbarometer im Wochenvergleich 1,7 Prozent zugelegt.

Bei der heutigen Sentiment-Erhebung stehen die Privatanleger im Rampenlicht. Denn in diesem Panel gab es einen starken Stimmungswechsel. So hat sich eine größere Gruppe von Pessimisten von ihren bearishen Engagements verabschiedet und ist fast komplett zu den Optimisten übergewechselt. Wahrscheinlich ist, dass der ursprüngliche DAX-Rücksetzer zum Ende der vergangenen Woche möglicherweise zu diesen Positionsveränderungen beigetragen haben dürfte.

Bei den institutionellen Anlegern wurden zwar ebenfalls bearishe Engagements zurückgefahren, jedoch mit großer Zurückhaltung. Für Joachim Goldberg haben sich die Schieflagen in beiden Panels so weit verringert, dass er einen größeren DAX-Impuls aus heimischen Quellen für nicht gerade wahrscheinlich hält. Allerdings darf man, so der Verhaltensökonom, die internationalen Kapitalströme - trotz einer bereits starken Übergewichtung in Aktien der Eurozone - in diesem Zusammenhang nicht unterschätzen.

Die vollständige Analyse lesen Sie auf www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/dd289dd6-510f-4eaf-b629-9c10b2087dbd

Sie sind dran

Alle interessierten Anleger sind aufgerufen mitzumachen. Es dauert nur 15 Sekunden. Sie bekommen jeden Dienstag eine E-Mail mit einem Umfrage-Link. Ein Klick und fertig. Dafür erhalten Sie die Ergebnisse der Analyse sofort per E-Mail zugesandt.

Möchten Sie teilnehmen? Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an sentiment@deutsche-boerse.com

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)