Börse Frankfurt-News: "Falsch, Wirtschaft und Pandemiebekämpfung auszuspielen"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Nach Ansicht des Fondsmanager Peeters sollten

Maßnahmen nicht schwarz-weiß

entweder gut gegen die Pandemie oder gut für die Wirtschaft sein. Im globalen

Wettbewerb zähle ein differenzierter Einsatz der Mittel.

18. Mai 2020. FRANKFURT (pfp Advisory). Die Covid-19-Pandemie, aber auch die

durch die rigide Bekämpfung vielerorts ausgelösten wirtschaftlichen Turbulenzen

halten die ganze Welt in Atem. Mit jedem Tag Fortsetzung scheint sich nicht nur

in der Sache, sondern auch in der Diskussion über die angemessene

Vorgehensweise eine dynamische Eskalation zu entwickeln. Immer mehr ist der

rote Faden dabei ein Abwägen gesundheitspolitischer Maßnahmen gegen

wirtschaftliche Konsequenzen. Angetrieben wird ein sich verstärkender Dissens

durch Scheuklappenbetrachtungen und gezieltes Gegeneinander-Ausspielen, selbst

von Verantwortungsträgern aus der Politik, die in Talkshows vermeintliche

Zwangsläufigkeiten benennen, um ihren Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen.

Oft werden regelrechte Drohkulissen aufgebaut, die etwa sinngemäß so lauten:

"Haltet euch gefälligst an Abstandsregeln, sonst sehen wir uns gezwungen, die

Wirtschaft wieder runterzufahren."

Ich halte dies in vielerlei Hinsicht für falsch und gefährlich und gewinne

immer wieder den Eindruck, dass vielen Mandatsträgern die Tragweite entweder

der Epidemie oder des nunmehr wohl unabwendbaren größten Absturzes der

Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg nicht vollkommen bewusst ist. In dieser

Situation greifen monothematische Ansätze zu kurz. Sinnvoller erscheint ein

interdisziplinäres Denken, wirtschaftliche und pandemiebekämpfende Strategien

zu kombinieren. Interessiert las ich in dem Kontext etwa eine jüngst eine vom

ifo-Institut und vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung gemeinsam

herausgegebene Studie, die eine Szenariorechnung beinhaltet und das "gemeinsame

Interesse von Gesundheit und Wirtschaft" schon in der Überschrift

unterstreicht.

Und ich würde noch weiter gehen: Länder, die es nicht schaffen, die Pandemie

wirklich intelligent zu bekämpfen und in Schach zu halten, werden in den

kommenden Jahren im globalen Wettbewerb gnadenlos abgehängt. Europa gibt

diesbezüglich in weiten Teilen im Vergleich zu Fernostasien zumindest bislang

kein optimales Bild ab. Hier überwiegt meiner Meinung nach im digitalen

Zeitalter eine fast schon anachronistisch anmutende Bekämpfung "mit der

Schrotflinte", bei der 100 Prozent der Bevölkerung in manchen Ländern durchaus

weitreichend in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit eingeschränkt werden, um einen

weiterhin sehr kleinen Teil der Bevölkerung - die Infizierten - davon

abzuhalten, das Virus (natürlich unabsichtlich) weiter zu verbreiten. Das war

im ersten Schritt, auch weil alles massiver eintrat, als es erwartet wurde,

vertretbar, keine Frage. Doch es sollte sich auch bei einem möglichen neuen

Verstärken der Pandemie nicht noch mal wiederholen.

Denn es geht deutlich effizienter, wie man sich vor allem in Südkorea aber auch

in Hongkong, Singapur, Taiwan, Thailand oder Vietnam anschauen kann. Diese

zugegebenermaßen in Pandemien mitunter erfahrenen Länder setzen zumeist

gezieltes "Tracking & Tracing" ein und schöpfen die technischen Möglichkeiten

der Neuzeit effektiv aus. Während hierzulande gefühlt sehr lange diskutiert

wird, ob und wie eine möglicherweise freiwillig einzusetzende App denn aussehen

könnte und die Gesundheitsämter versuchen mit Telefonen und Befragungen

Infektionsketten zu nachzuverfolgen, werden dort vielerorts bestehende GPS-

Daten effizient genutzt. Die Bedeutung von "Tracking & Tracing" für eine

wirksame Pandemiebekämpfung hob kürzlich etwa auch die "London School of

Hygiene & Tropical Medicine" in einem Statement hervor.

"Länder in Asien schöpfen die technischen Möglichkeiten der Neuzeit effektiv

aus"

Man darf nicht unerwähnt lassen: Natürlich ist der Preis für ein solch

wirksames Vorgehen eine nicht für jeden einfach hinzunehmende Einschränkung an

Privatsphäre, etwa wenn Bewegungsdaten zur Pandemiebekämpfung benutzt werden,

aber man hat ebenso unstrittig positive Konsequenzen: Deutlich weniger an

Covid-19 erkrankte Erkrankte und Verstorbene und keine historischen Experimente

mit einer Vollbremsung der gesamten Wirtschaft, was global zig Millionen in die

Armut treiben wird und ebenfalls zahlreiche Menschenleben kostet kann und wohl

wird.

Solch ein Vorgehen wie in den genannten asiatischen Ländern ist also eben

gleichermaßen medizinisch und wirtschaftlich sinnvoll, somit ein viel

versprechendes Bewerbungsschreiben im Bemühen um Kapital und dem Schaffen neuer

Arbeitsplätze. Und dieser Wettbewerb wird immer mehr von der Qualität der

Pandemiebekämpfung geprägt, wie man an populären Beispielen erkennt.

Wirtschaftlicher Wettlauf nutzt allen

Bei dem ausgesprochen streitbaren Unternehmer Elon Musk darf man sicher nicht

alles auf die Goldwaage legen, was er über Twitter so in die Welt trägt, aber

zu lesen lohnt es sich durchaus, auch weil er vielleicht nur direkter

ausspricht, was andere denken. Seine plumpe Drohung, ein Tesla-Werk aus dem

eher rigide vorgehenden Land Kalifornien in einen anderen Bundesstaat zu

verlegen, machte hellhörig. Interessant auch, wie etwa Texas oder Nevada

anschließend Begehrlichkeiten gezeigt haben. Was hier im Kleinen abläuft, wird

sich im Großen, damit meine ich global, wiederholen. Es gibt natürlich wie

immer einen wirtschaftlichen Wettlauf, der für gewöhnlich auch allen nutzt.

Verlieren werden in diesem Wettlauf künftig sicher die, die von Covid-19 oder

auch künftigen und noch gefährlicheren Pandemien massiv getroffen sind.

Verlieren werden meiner Ansicht nach aber auch die, die den Teufel mit dem

Belzebub austreiben und (gut gemeint) eine Pandemie mit einem wenig

differenzierten Massivschlag gegen die eigene Wirtschaftskraft begegnen.

Gewinnen werden am Ende diejenigen, die es schaffen, mit intelligenten,

technisch hochgerüsteten und konsequenten Maßnahmen vorzugehen. Wohl nicht nur

ich würde mich freuen, wenn wir in Europa dazu gehören.

von Roger Peeters, 18. Mai 2020, © pfp Advisory

Roger Peeters ist geschäftsführender Gesellschafter der pfp Advisory GmbH.

Gemeinsam mit seinem Partner Christoph Frank steuert der seit über 20 Jahren am

deutschen Aktienmarkt aktive Experte den DWS Concept Platow Fonds ( WKN DWSK62

),

einen 2006 aufgelegten und mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Fonds.

Weitere Infos unter www.pfp-advisory.de. Peeters ist weiterhin Mitglied des

Vorstands der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management

(DVFA) e.V.. Roger Peeters schreibt regelmäßig für die Börse Frankfurt

