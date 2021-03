Börse Frankfurt-News: Gemischte Erwartungen (Zertifikate-Trends)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Anleger interessieren sich für den Nasdaq, Dow Jones Industrial, einzelne US-Technologiewerte sowie Varta. Die Goldpreisschwäche zieht Long-Positionierungen nach sich. Cannabis und sauberer Wasserstoff beflügelt die Fantasie.

11. März 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Deutliche Schwankungen an den Aktienmärkten gefolgt von einem Sprung nach oben in der vergangenen Woche: Das sind Händler zufolge Zutaten für überdurchschnittliches Engagement in Zertifikaten. Anleger interessieren sich laut Simon Görich von der Baader Bank unter anderem für Technologiewerte. Zu den gefragtesten Einzelunternehmen gehörten Microsoft und Amazon. "Der zunehmende Bedarf an Digitalisierung lässt grüßen."

Interesse an Tesla, Apple und Amazon

Markus Königer von der ICF Bank spricht von einem gemischten Bild hinsichtlich der Positionierungen und bestätigt die Vorliebe für US-Unternehmen. "Anleger nehmen dabei das Währungsrisiko in Kauf."

In Königers Umsatzliste belegt Tesla als Basiswert den zweiten Platz. Short-Zertifikate auf den US-Elektroautobauer mit Schwellen von 600 (DE000VQ3QA95) und 680 US-Dollar (DE000VQ21J43) seien stark nachgefragt worden. Käufer eines gesuchten, bis 22. Juni 2022 laufenden Calls auf Tesla (DE000VQ25VN3) rechneten indes mit steigenden Kursen. Sollte die Aktie bei Ausübung unter 1.000 US-Dollar notieren, verfällt der Optionsschein. Die Tesla-Aktie verlor seit dem 11. Februar von 650 auf 587 Euro deutlich an Gewicht.

Apple-Derivate, die bei Ausübung unter Preisen von 120 (DE000TT2LVB2) und 157 US-Dollar wertlos (DE000HR4ZZU5) werden, seien gefragt. Tendenziell long positionierten sich auch Anleger mit einem Call auf Amazon (DE000TT2LX01), der verfällt, sollte die Aktie bei Ausübung unter 3.300 US-Dollar notieren.

Nasdaq und Dow Jones gesucht

Der Nasdaq 100 belegt bei der ICF Bank als Underlying den dritten Rang. Königer nennt beispielhaft ein gefragtes Mini Future (DE000VQ3QA95), das von fallenden Kursen profitiert. Einige rege gehandelte Long-Produkte hätten die Knock-Out-Schwelle in der Abwärtsphase bereits erreicht. Der technologielastige Nasdaq gab auf Monatssicht rund 1.000 Punkte nach, aktuell notiert das Barometer bei 12.752 Punkten.

Optimistisch geben sich Käufer eines laut Königer gefragten Knock-Out-Produkts auf den Dow Jones Industrial (DE000HR3F3K8) mit einer Schwelle von 28.298 Punkten. Auf fallende Kurse setzten Anleger mit einem Put (). Dies werde bei Berühren oder Überschreiten von 32.901 Punkten wertlos.

Anleger nutzen günstigen Goldpreis zum Einstieg

Tracker-Zertifikate auf Gold führen sowohl Görich (DE000DB0SEX9) als auch Königer (DE000HW3KLU2) in ihrer Statistik weit vorn. "Hier wurden offenbar die Rücksetzer beim Goldpreis zum Einstieg genutzt", stellt Görich fest. Der Goldpreis verlor auf Monatsbasis von 1.840 auf 1.735 US-Dollar pro Feinunze. Vor einigen Tagen erreichte das Edelmetall mit 1.680 US-Dollar ein neues Neunmonatstief. Die anschließende Erholung sieht Eugen Weinberg von der Commerzbank durch fallende Anleiherenditen und einem schwächeren US-Dollar begünstigt. Ob diese Entwicklung nachhaltig ist, bleibe abzuwarten. ETF-Anleger scheinen dem Braten noch nicht zu trauen und verkauften nach Beobachtung von Weinberg nach wie vor ihre Goldbestände. Stand gestern habe sich damit die Serie von Netto-Abflüssen auf 17 Tage verlängert.

Gold erreicht mit 1.680 US-Dollar ein neues Neunmonatstief - Anleger nutzen Rücksetzer zum Einstieg

Varta-Schwäche nicht von Dauer

Varta zählt bei Königer einmal mehr zu den beliebtesten Einzelwerten. Beispielhaft nennt der Händler gefragte Long-Turbozertifikate auf den Batteriehersteller mit Knock-Out-Schwellen von 86,66 (DE000TT2CPQ1) und 104,99 Euro (DE000HR3SSZ6). Die Varta-Aktie verlor seit Mitte Februar von 167 auf 113 Euro deutlich an Gewicht. Im Raum stehe die Frage, ob und wann Varta neben Knopfzellen für Kopfhörer und Hörgeräte auch das Geschäft mit Autobatterien aufnehmen wird. Der Bedarf an Lithium-Ionen-Zellen für Fahrzeuge wird nach Auffassung des Batterie-Fachverbands beim ZVEI in Europa jedenfalls stark steigen.

Lust auf Bitcoin, Cannabis und sauberen Wasserstoff

Das Interesse am Bitcoin-Zertifikat (DE000VL3TBC7) beschreibt Königer als gleichbleibend hoch. Die Anzahl der Order übersteige die anderer Einzelwerte um das zehnfache. Das liege auch daran, dass es nur eins gebe.

Anleger deckten sich zudem mit einem Partizipationszertifikat (DE000VP2HYD0) basiert auf dem Solactive Hydrogen Top Selection Index. Dieser enthält 15 europäische und US-Unternehmen, die aus erneuerbaren Energien gewonnenen Wasserstoff als Treibstoff entwickeln. Ein Anlagezertifikat mit Bezug zum Aktionär North America Cannabis Select 10 Performance Index (DE000VE21CB3) lande ebenfalls verstärkt in den Depots.

von Iris Merker

11. März 2021, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)