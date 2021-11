Börse Frankfurt-News: Grün, grüner, am grünsten (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - ESG- oder SRI-ETFs, Wasserstoff- oder Batterie-ETFs - Indexfonds mit Nachhaltigkeitsfaktor werden immer beliebter. Die jüngsten Kursrücksetzer an den Börsen spielen keine große Rolle.

23. November 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). ETF-Anleger lassen sich von den aktuellen Kursverlusten an der Börse nicht so schnell abschrecken. "Größere Trades sehen wir nicht", stellt Carsten Schröder von Société Générale fest. Es sei auch eher ruhig. "Der Thanksgiving-Feiertag in den USA am Donnerstag macht sich bemerkbar." Hubert Heuclin von BNP Paribas meldet noch hohe Zuflüsse in Aktien-ETFs, "wie immer in den vergangenen zwölf Monaten". Der DAX ist heute wieder unter die 16.000 Punkte-Marke gefallen. Am Dienstmorgen steht der Index bei 15.921 Zählern, rund 300 Punkte unter dem Allzeithoch vergangene Woche.

Gut an kommen vor allem US-Aktien großer und auch kleinerer Unternehmen - oft auch mit gutem ESG-Profil. Laut Schröder setzen Anleger gerne auf den Amundi S&P 500 (LU1681048804), laut Heuclin auf den Amundi I.S.S&P 500 ( ), den CSIF MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue (IE00BMDX0L03), den iShares Core S&P 500 (IE00B5BMR087) und den Xtrackers Russell 2000 (IE00BJZ2DD79). US-Value-Aktien werden Schröder zufolge hingegen abgegeben (IE00BD1F4M44).

China? Bitte nachhaltig

"Go Green" lautet laut Heuclin einmal mehr das Motto bei Anlegern, die in Europa investieren wollen: Auf den Einkaufslisten der Anleger stehen der Amundi MSCI Europe SRI (LU1861137484) und der Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (LU2195226068).

"Was China angeht, sind die Umsätze zurück", stellt Heuclin außerdem fest. Anleger kauften zum Beispiel den Amundi MSCI China ESG Leaders Select (). Beliebt sei aber auch der Amundi MSCI Emerging ex-China Region ESG Leaders Select ( ), der Zugang zu Schwellenländeraktien mit hohem ESG-Profil bietet und explizit Chinas Aktien ausschließt.

Zukunftsbranchen Wasserstoff und Batterien

Extrem gut an kommt aktuell zudem ein Wasserstoff-ETF, wie Torben Bendt von Lang & Schwarz berichtet, und zwar der VanEck Vectors Hydrogen Economy (IE00BMDH1538). Der erst im März dieses Jahres aufgelegte ETF hat sich nach einem eher enttäuschenden Start zuletzt sehr gut entwickelt. Viele gekauft werde auch der WisdomTree Battery Solutions (IE00BKLF1R75). Kunden der BNP Paribas setzen gerne auf den iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552).

Öl- und Gasaktien (DE000A0H08M3), die lange sehr gut gelaufen waren, fliegen hingegen aus den Portfolios, wie die Händler registrieren. Hohe Umsätze sind - wie so oft - auch bei Banken-ETFs zu beobachten (DE0006289309). "Da wird je nach Nachrichtenlage ge- oder verkauft", bemerkt Schröder.

Anleihen: Lieber Unternehmens- als Staatsanleihen

Auch Anleihen-ETFs verzeichnen unter dem Strich Zuflüsse, allerdings in kleinerem Umfang als Aktien-ETFs. Diesmal sind es vor allem "normale" Unternehmensanleihen, aber auch High Yield-Bonds, für die sich Anleger interessieren - aus der Eurozone, den USA oder internationale. Heuclin meldet Zuflüsse in den iShares Core EUR Corp Bond (IE00B3F81R35) und den Xtrackers II EUR Corporate Bond (LU0478205379), Schröder in den iShares USD High Yield Corp Bond (IE00B4PY7Y77). Dagegen verabschiedeten sich Société Générale-Kunden vom iShares USD Corp Bond (IE0032895942) sowie von Schwellenländeranleihen in US-Dollar ().

Auch kürzlich heruntergestufte Bonds, so genannte "Fallen Angels"-Anleihen, sind gesucht, wie Heuclin berichtet. Ein Beispiel ist der iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond (IE00BYM31M36). Der kommt seit Jahresanfang auf ein Plus von 10,8 Prozent, auf Dreijahressicht 11,6 Prozent im Jahr.

*******

Fallen Angels

.. sind Anleihen mit ursprünglich Investment Grade-Rating, die heruntergestuft wurden. Risikobereinigt weisen "Fallen Angels" oft bessere Renditen auf als klassische Hochzinsanleihen. Der Grund: Meist kommen Anlegern schon vor der Zurückstufung Zweifel an der Bonität, die Kurse gehen zurück. Mit der tatsächlichen Herunterstufung in den High Yield-Bereich ist dann oft ein Tiefpunkt erreicht.

*******

Kryptos: Fokus auf Cardano und Solana

Das Handelsaufkommen in Kryptowährungs-ETNs bleibt hoch, wie Torben Bendt feststellt. "Momentan sind es eher Käufe." Besonders gesucht seien der 21Shares Cardano (CH1102728750) und der 21Shares Solana (CH1114873776). Der Bitcoin war vor zwei Wochen auf ein neues Allzeithoch von 68.764 US-Dollar geklettert, jetzt sind es wieder nur 56.563 US-Dollar.

An der Börse Frankfurt sind mittlerweile 24 Krypto-ETNs gelistet. Die größten vom angesammelten Vermögen her sind der BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin (DE000A27Z304), der 21Shares Bitcoin (CH0454664001) und der CoinShares Physical Bitcoin (GB00BLD4ZL17).

von: Anna-Maria Borse, 23. November 2021, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)