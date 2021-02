Börse Frankfurt-News: Marktstimmung: "Die Chips vom Tisch genommen"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Deutsche Aktien steigen, Anleger steigen aus und positionieren sich auf der anderen Seite. Keine schlechte Position für weitere Gewinne.

Der DAX kratzt an seinem Allzeithoch und die hiesigen, mittelfristig orientierten Anleger wenden sich ab. 17 Prozent der institutionellen Anleger haben seit vergangenem Mittwoch ihre Aktien verkauft, 19 Prozent sind short gegangen. Der Sentiment-Index fällt um 36 (!) Punkte auf -4. Private haben sich in dieselbe Richtung bewegt, nur in kleinerem Ausmaß.

Für Joachim Goldberg stehen auf der anderen Seite dieses Trends langfristig orientierte, internationale Anleger gegenüber, "die Gier der Anderen". Hiesige Investoren hätten Gewinne gesichert, vermutlich um die 14.150 Punkte und stünden jetzt ab 13.700 Punkten vermutlich wieder als Käufer zur Verfügung. Außerdem erwartet der Verhaltensökonom, dass die Bären spätestens ab Erreichen neuer Allzeithochs "ins Grübeln kommen".

Die vollständige Analyse lesen Sie auf www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/e004fcb8-3614-44d1-9df9-2dd451e14498

