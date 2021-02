Börse Frankfurt-News: Marktstimmung: "Eine gut genutzte Kaufgelegenheit"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Besonders professionelle Anleger greifen zu Aktien, trotz aller Turbulenzen. Der plötzlich sehr hohe Optimismus belastet aus verhaltensorientierter Perspektive den Markt.

Stimmungswechsel bei professionellen Anlegern: 15 Prozent haben Aktien gekauft, 12 Prozent die Short-Engagements geschlossen. Der Sentiment-Index seht mit +32 Punkten so hoch wie seit gut zwei Jahren nicht mehr und das Bärenlager ist ziemlich leer geräumt. Private Anleger haben sich in die selbe Richtung bewegt, jedoch nicht ganz so weit. Ihr Sentiment-Index steht bei +20 Punkten.

Joachim Goldberg vermutet, dass sie Akteure die starke Kursdelle des DAX von 3,5 Prozent im Verlauf genutzt haben, günstig einzusteigen, völlig unbeeindruckt von den Geschehnissen in den USA und teilweise auch hierzulande. Für den Verhaltensökonom ist das eine belastete Ausgangslage für weitere Kursgewinne. Gewinnmitnahmen erwartet er nun zwischen 14.150 und 14 200 Punkten. Und nach unten fehlten potentielle Käufer als Stütze.

