Börse Frankfurt-News: Nachhaltigkeit mittlerweile fest verankert (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Anleger engagieren sich in Portfolios mit Unternehmen aus China, den USA und weltweit. Außerdem positionieren sie sich in Aktien der Energie-, Gesundheits- und Finanzbranche. Bei Festverzinslichem stehen in Euro geführte Unternehmensanleihen und Staatsanleihen von Schwellenländern im Fokus.

17. November 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Lust auf alles, was Aktien enthält: So fasst Hubert Heuclin von der BNP Paribas das Anlegerverhalten im ETF-Handel der vergangenen Woche zusammen. Das meiste sei in US-Portfolios und Indexfonds mit weltweiter Ausrichtung geflossen. ETF-Anleger hätten sich damit marktfonform verhalten. Immerhin habe die Wall Street mit 45 Milliarden Dollar den größten Mittelzufluss der Geschichte verzeichnet.

Für Heuclin sind die Aktienkurse mittlerweile sehr weit gelaufen und gut 20 Prozent zu teuer. Selbst wenn die Notenbanken zusätzliche Liquidität in die Wirtschaft pumpen sollten, bestehe immer noch Unsicherheit wegen jetzt steigender Infektionszahlen und der vagen Verfügbarkeit von Impfstoffen.

Chinesische Werte gesucht

China scheine die Krise im Griff zu haben. Vor dem Hintergrund überzeugender Konjunkturdaten aus Peking deckten sich Anleger Heuclin zufolge besonders häufig mit MSCI China- (WKNs DBX0G2, A12DPT) und SC300-ETFs ( WKN DBX0M2 ) ein. Vieles deute darauf hin, dass China als einzige große Volkswirtschaft in diesem Jahr wachsen werde. Einen deutlichen Kaufüberhang gebe es auch für Tracker des MSCI AC Asia Ex Japan Net Total Return Index (WKNs LYX014, A0HGV9), der japanische Aktien außen vorlässt.

Energie und Gesundheit stark gefragt

Auffällig viel Interesse verbucht Andreas Schröer für Sektor-ETFs. Tracker des S&P Global Clean Energy ( WKN A0MW0M ) und World Alternative Energy Total Return Index ( WKN LYX0CB ) zählt der Händler von Lang & Schwarz zu den meist gekauften Werten. Die große Nachfrage nach Indexfonds, die sich am Stoxx FactSet Breakthrough Healthcare Global Total Market ( WKN A2ANH2 ) orientieren sieht Schröer im Zusammenhang mit den angekündigten Corona-Impfstoffen, nachdem nun auch Moderna eine sehr hohe Wirksamkeit seines Coronavirus-Wirkstoffes bekanntgegeben hat.

Nachhaltigkeit keine Ausnahme mehr

Aktien aus dem Gesundheits- und Energiesektor stehen bei den Kunden der BNP Paribas ebenfalls hoch im Kurs. Das Thema Nachhaltigkeit ist Hubert zufolge aus den meisten Anlageklassen kaum mehr wegzudenken. Zu den Top-Positionen in der Umsatzstatistik einzelner Aktiensegmente zählten Tracker des MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel (WKNs A2AFC0, A2JSDB), MSCI USA Low Carbon SRI Leaders ( WKN A2JHSH ), MSCI Emerging Markets SRI ( WKN A2AFCZ ) und MSCI World ESG Enhanced Focus ( WKN A2PDNV ).

Finanzaktien in die Depots

Carsten Schröder von der Société Générale stellt eine Vorliebe für Strategieprodukte basierend auf dem MSCI World Enhanced Value ( WKN A12ATG ) und DB Equity Value Factor ( WKN A1103E ) fest. Investoren griffen zudem zu klassischen MSCI World-ETFs (WKNs ETF110). Das liege vermutlich am Wahlausgang in den Vereinigten Staaten.

Zuspruch registriert Schröder für Aktien aus der Finanzbranche. Gefragt seien unter anderem Produkte, die sich am Stoxx Europe Bank ( WKN LYX0Z5 ) und S&P Financials Select Sector orientieren. Für Finanzunternehmen wäre ein Abebben der Krise von Vorteil, wie der Händler meint. Derweil trennten sich Anleger in Summe von Krisengewinnern aus der Technologiebranche. Abgegeben würden unter anderem Cloud Computing-Aktien ( WKN A2PQVE ) mit Bezug zum BVP Nasdaq Emerging Cloud.

Vertrauen in Emerging Market-Anleihen

Im Bereich Fixed Income verbucht Heuclin per Saldo Zuflüsse. Zumeist Käufe gebe es für Euro-Unternehmensanleihen im Barclays Capital Euro Corporate Bond ( WKN A0RGEP ). Gut an kämen darüber hinaus chinesische Staatsanleihen im Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank ( WKN A14T8G ) sowie Bonds aufstrebender Länder im Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Index (WKNs A1JADV).

von: Iris Merker

17. November 2020, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)