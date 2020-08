Börse Frankfurt-News: Neue Anleger-Seminare starten Ende August

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Erfahrene wie werdende Anleger können auch in diesem Herbst aus einer Vielzahl an Seminaren das passende Angebot für sich finden - und sowohl online wie offline dabei sein.

11. August 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Ende August beginnt die Capital Markets Academy der Deutschen Börse ihre Herbstsaison mit neuen Anleger-Seminaren: Darunter sind das speziell für Frauen konzipierte Seminar "Finanzplanung Geldanlage und Altersvorsorge", die Abendseminare "Ihr Weg zur Börse" und der neue Zertifikatslehrgang "Finanzplanung und Kapitalanlage für private Anleger". Erstmals werden Trainings dann auch im Hybridformat stattfinden - also vor Ort bei der Deutschen Börse und online. Vorkenntnisse sind für alle Seminarreihen nicht erforderlich.

Neu: private Finanzplanung und Kapitalanlage

Der neue dreitägige Zertifikatslehrgang "Finanzplanung und Kapitalanlage für private Anleger" findet vom 22. - 24. Oktober als Präsenzlehrgang und online statt und richtet sich an Privatpersonen, die Vermögen langfristig und selbstbestimmt aufbauen, erhalten und erhöhen möchten. Die Teilnehmer erhalten eine Einführung in den Kapitalmarkt und das aktuelle Finanzmarktumfeld, lernen Anlagestrategien und Risikoprofile kennen und bekommen ein profundes Verständnis über die Möglichkeiten, die ihnen eine kapitalmarktbasierte Geldanlage bietet. Optional können die im Lehrgang erworbenen Kenntnisse mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Erfolgreiche Absolventen erhalten ein Zertifikat der Deutschen Börse. Die Prüfungstermine werden individuell vereinbart.

Nächstes Seminar für Frauen Ende August

Darüber hinaus gehen die Angebote speziell für Frauen in eine weitere Runde: Der Seminartag "Finanzplanung, Geldanlage und Altersvorsorge" wird von Frauen für Frauen gestaltet und findet am 22. August sowohl als Präsenzveranstaltung bei der Deutschen Börse in Eschborn als auch online statt.

"Wir freuen uns, diese erfolgreiche und mittlerweile etablierte Seminarreihe vor Ort und online fortführen zu können. Bei den vorherigen Seminaren haben sich die Teilnehmerinnen sehr rege untereinander und mit uns ausgetauscht, was wir auch in dieser Mischform erreichen wollen. Beiträge zur Diskussion und Fragen können im Live-Stream platziert werden", sagt Edda Vogt, verantwortlich für die Anlegerkommunikation der Börse Frankfurt und Referentin der Capital Markets Academy. Weitere Trainerinnen sind Jessica Schwarzer, langjährige Handelsblatt-Chefkorrespondentin und Buchautorin sowie Claudia Müller, Ökonomin und Gründerin des Female Finance Forums.

Das Programm besteht aus drei Modulen. Das Modul I "Finanzen - eine weibliche Perspektive" vermittelt Grundlagen der Börse. Im Modul II "Keine Angst vor der Börse" geht es um Vermögensaufbau, Börsenpsychologie sowie Anlageklassen und Anlageinstrumente. Nach dem theoretischen Teil wird es mit dem Modul III praktisch: Wie eröffne ich ein Depot? Wie suche und finde ich ein für mich geeignetes Wertpapier? Diese und weiterführende Fragen werden praxisorientiert anhand von Übungen bearbeitet.

Ein weiteres Seminar dieser Reihe "Vermögensaufbau an der Börse" findet am 21. September in Berlin statt - ebenfalls im Präsenz- und Onlineformat.

Neue Abendseminare für Privatanleger ab September

Ab dem 14. September starten wieder Abendseminare "Ihr Weg zur Börse" für Privatanleger, auch mit einem Online-Angebot parallel zu den Präsenzterminen in Eschborn.

Die Seminarreihe besteht aus 13 Abendseminaren. Sie startet mit den Themen "Börsenwissen kompakt", "Aktien, Fonds (ETFs) und Anleihen, "Finanznachrichten verstehen", "Börsenpsychologie", "Anlagestrategien" und "Asset Allocation". Daran anknüpfend, vermitteln die Seminare intensivere Kenntnisse über einzelne Wertpapierarten wie ETFs, Optionsscheine, Futures und Zertifikate und erklären, wie Wertpapier- sowie Chartanalyse in der Praxis funktioniert. Alle Seminare finden an Werktagen jeweils von 17.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr statt.

Weitere Informationen zu den Seminarreihen gibt es unter academy.deutsche-boerse.com

Die Capital Markets Academy ist der Trainingsanbieter der Gruppe Deutsche Börse. Über interaktive Präsenzveranstaltungen mit hohem Praxisbezug sowie digitale Lernformate bietet die Capital Markets Academy Börsenwissen aus erster Hand.

10. August 2020, © Deutsche Börse AG

