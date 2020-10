Börse Frankfurt-News: Tag der Aktie am 30. Oktober: Aktiensparen am Weltspartag

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Am 30. Oktober findet der Tag der Aktie statt, an dem DAX-Aktien und DAX-ETFs an der Börse Frankfurt bei den teilnehmend Banken gebührenfrei gekauft werden können.

27. Oktober 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der 30. Oktober gilt traditionell als Weltspartag - und dazu gehört auch das Sparen über Aktien. Deshalb ruft die Deutsche Börse gemeinsam mit den Wertpapierhandelsbanken am Frankfurter Börsenparkett und zahlreichen Direktbanken zum "Tag der Aktie" am Weltspartag auf. "Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, kommt gerade in Zeiten von Niedrigzinsen am Aktiensparen kaum vorbei. Mit dem Tag der Aktie am Weltspartag wollen wir die Bedeutung der Aktie als Instrument zur Vermögensbildung noch stärker ins Bewusstsein der Menschen bringen", sagt Michael Krogmann, Mitglied der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse. "Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass gerade die jüngere Generation vermehrt mit Aktien spart. Das ist ein wichtiges Signal, die Menschen machen sich damit finanziell unabhängiger - auch von der gesetzlichen Rente." Der Kauf von 30 DAX-Aktien sowie von zehn Exchange Traded Funds (ETFs) auf den DAX-Index über den Handelsplatz Börse Frankfurt ist am 30. Oktober kostenfrei. Dies gilt für Privatanleger bei allen beteiligten Brokern ab einer Ordergröße von 1.000 Euro. Die Deutsche Börse, die Wertpapierhandelsbanken (Spezialisten) am Frankfurter Parkett und die Direktbanken 1822direkt, Augsburger Aktienbank, comdirect, Consorsbank, Geno Broker sowie netbank verzichten auf die üblicherweise anfallenden Entgelte. Weitere Informationen zum Tag der Aktie finden Sie unter boerse-frankfurt.de/tagderaktie. 27. Oktober 2020, © Deutsche Börse AG (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)