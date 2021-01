Börse Frankfurt-News: Viele Neuemissionen (Anleihen)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Zum Jahresauftakt refinanzieren sich Staaten und Unternehmen verstärkt am Anleihemarkt. Bonds mittelständischer Unternehmen wie Ferratum, Noratis, Mutares und ForestFinance sind tendenziell gesucht.

8. Januar 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Viele Unternehmen und Staaten beginnen das Jahr mit der Ausgabe neuer Anleihen. Im Wochenverlauf deckten sich Arthur Brunner zufolge unter anderem Spanien, Italien und Irland mit frischem Geld ein. Italien zahle Anlegern für eine in 2037 fällige Anleihe 0,95 Prozent Zinsen IT0005433195. Spanien biete für einen dreijährigen Bond keine Zinsen. Irland habe 5,5 Milliarden Euro über eine zehnjährige Anleihe ebenfalls mit einem Kupon von 0,0 Prozent aufgenommen IE00BMQ5JL65.

"Für Emittenten stimmen die Rahmenbedingungen, sie bekommen das Geld quasi hinterhergeworfen", stellt der Händler der ICF Bank fest. Insbesondere institutionelle Investoren hätten aufgrund bestehender Richtlinien oft keine Alternative zu Staatspapieren.

Hiesige Autobauer aktiv

Auch deutsche Automobilproduzenten zapften verstärkt den Kapitalmarkt an, wie Brunner registriert. Insgesamt 2,5 Milliarden Euro in Stücken von 1.000 Euro sammelte Volkswagen über drei Bonds erfolgreich ein. Für einen bis 2023 laufenden Wert im Volumen von einer Milliarde Euro zahlen die Wolfsburger keine Zinsen XS2282093769. Einen Kupon von 0,25 Prozent bringt eine sechsjährige VW-Anleihe XS2282094494, während es für Besitzer eines in 2029 fälligen Papiers nominal jährlich 0,5 Prozent gibt XS2282095970.

Zu vergleichbar guten Konditionen habe sich BMW refinanziert. Keine Zinsen zahlt der Münchner Autobauer für ein fünfjähriges Papier im Volumen von einer Milliarde Euro XS2280845491. Eine zweite, in 2033 fällige Anleihe komme mit einem Kupon von 0,2 Prozent XS2280845145.

Ferratum, Noratis und Mutares gesucht

Privatanleger konzentrieren sich nach Ansicht von Brunner eher auf bestehende Bonds mittelständischer Unternehmen. "Hier überwogen in dieser Woche die Käufe." Gesucht sei unter anderem eine bis Mai 2022 laufende Ferratum-Anleihe mit einer jährlichen Verzinsung von 5,177 Prozent SE0011167972. Das gelte auch für ein Ferratum-Papier mit Fälligkeit in 2023 und einem Kupon von 5,5 Prozent SE0012453835.

Zwischenzeitlichen Zuspruch gebe es für eine in 2025 fällige Noratis-Anleihe mit einem Kupon von 5,5 Prozent. "Der Bond notiert derzeit über 104 Prozent." DE000A3H2TV6

Zu den Favoriten zähle Brunner zudem eine bis Februar 2024 laufende, 50 Millionen Euro schwere Mutares-Anleihe mit variablem Zinssatz. Der Kurs tendiert aufwärts und bewegt sich derzeit um 99 Prozent NO0010872864.

Vor dem Hintergrund eines fallenden Aktienkurses würde eine im Dezember 2024 fällige Preos Real Estate-Wandelanleihe DE000A254NA6 mit einem Kupon von 7,5 Prozent gegen den Trend eher abgestoßen. Seit Montag verlor der Wert von 92 auf 89 Prozent.

Forest Finance beliebt

An einer noch jungen bis Dezember 2030 laufenden, 25 Millionen Euro schweren ForestFinance Capital-Anleihe mit einem Kupon von 5,1 Prozent besteht nach Beobachtung von Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank seit Jahresbeginn Kaufinteresse DE000A3E46B7. Das in Bonn ansässige Unternehmen ist an Wäldern auf vier Kontinenten beteiligt, die dem Unternehmen zufolge alle zertifiziert sind und damit dem Trend hin zu mehr Nachhaltigkeit entsprechen. Aktuell notiert der Wert um 100 Prozent.

Argentinischer Bond wieder handelbar

Eine laut Daniel zwischenzeitlich vom Handel ausgesetzte, in 2038 fällige argentinische Staatsanleihe mit einem Kupon von 3,38 Prozent sei nun wieder handelbar und würde überwiegend gekauft. Nach 36,25 Prozent am Dienstag notiert die Anleihe derzeit über 42 Prozent XS0501195993.

von: Iris Merker

8. Januar 2021

