Börse: So vermeiden wir böse Überraschungen!

An der Börse zu handeln ist einfach. Alles, was wir benötigen, ist ein Online-Broker-Depot, und schon können wir alle erdenklichen Finanzinstrumente handeln. Die geringen Hürden sind vorteilhaft, denn so steht jedem Bürger der Weg zum Kauf von Kapitalanlagen zu geringen Kosten offen.

Doch gerade am Anfang erleiden die meisten Anleger oft hohe Verluste. Die Börse hält sehr viele Fallstricke bereit und wer nicht die nötige Erfahrung besitzt, muss zunächst meist Rückschläge hinnehmen.

Ein Führerschein für die Börse

Wer ein Auto auf der Straße bewegen möchte, muss einen Führerschein besitzen. Genauso sollte es auch an der Börse sein. Doch in diesem Fall müssen wir uns selbst überprüfen und uns von unserem Können überzeugen.

Wie kann dies gelingen und wie können wir von Beginn an dauerhafte Verluste vermeiden?

Die Antwort sind Musterdepots. Bevor wir unser eigenes Vermögen an der Börse investieren, sollten wir unsere Strategie in einem Musterdepot unter realen Bedingungen testen. Dies bringt viele Vorteile mit sich.

So können wir uns an die Kursschwankungen gewöhnen, was nicht unterschätzt werden sollte. Jeder Mensch reagiert anders auf starke Kursausschläge und die meisten wollen sie nach Möglichkeit vermeiden.

In mehreren Musterdepots können wir unterschiedliche Aktienarten beobachten und am Ende für uns selber entscheiden, welche Strategie die Beste ist. So streben einige Anleger nach einer möglichst hohen Rendite und nehmen dafür starke Schwankungen in Kauf. Andere sind mit etwas weniger zufrieden und bevorzugen dafür mehr Sicherheit.

Dies alles können wir uns selbst in einem Musterdepot verdeutlichen und überprüfen, wie gut wir wirklich sind. Erst wenn wir unseren eigenen Weg gefunden haben, sollten wir mit echtem Geld an der Börse investieren. Die Wahrscheinlichkeit für dauerhafte Verluste sinkt so um ein Vielfaches.

Backtesting als Alternative

Eine Alternative, um dauerhafte Verluste an der Börse zu vermeiden, ist das sogenannte Backtesting. Dafür benötigen wir allerdings sehr viele Daten und eine geeignete Software. Doch dabei treten gleich mehrere Probleme auf. So ist die Software oft standardisiert. Unsere eigene Strategie können wir so nur schwer einem Test unterziehen.

Das zweite Problem ist eine wahrscheinliche Test-Optimierung. In der Zukunft funktioniert eine solche Strategie dann meist schlechter. Ein drittes Problem ist das fehlende emotionale Erlebnis.

Backtesting kann aber dazu dienen, eine Strategie zu finden, die wir uns anschließend in einem Musterdepot näherbringen.

Erst prüfen, dann an der Börse handeln

Überzeuge und überprüfe dich also immer zunächst selbst, bevor du mit dem Handel an der Börse beginnst. Selbst wenn dabei etwas Zeit verloren geht, liegen wir so am Ende dennoch vor vielen Menschen, die ohne Plan, Erfahrung und Vorsicht hohe Verluste erleiden.

Der Artikel Börse: So vermeiden wir böse Überraschungen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool