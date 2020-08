Börse Stuttgart-News: Aktien weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus

Deutschland

Der Leitindex hinkt hinter den Rekorden in Amerika hinterher: Zwar nahm er in dieser Woche mehrfach Anlauf auf die Marke von 13.000 Punkten, konnte diese jedoch nicht nachhaltig überwinden. Negative Äußerungen der US-Notenbank zur wirtschaftlichen Erholung drückten endgültig auf die Stimmung, sodass der DAX auf Wochensicht keinen Schritt vorankommt.

Die meistgehandelte Aktie der Stuttgarter Anleger ist Varta ( WKN: A0TGJ5 ) - kein Wunder bei so vielen Meldungen in kürzester Zeit. Mit den positiv aufgenommenen Zahlen und dem Allzeithoch letzte Woche bei 129,20 Euro überzeugte der Batteriehersteller nicht nur die Aktionäre, sondern auch die Analysten: Die Privatbank Berenberg hob das Kursziel bei Varta von 120 Euro auf 140 Euro an und empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf. Auch die Privatbank Hauck & Aufhäuser schraubte ihr Kursziel von 55 auf 125 Euro nach oben und stufte Varta von Sell auf Hold hoch.

Amerika

Nach einem Allzeithoch im Nasdaq erklomm der S&P 500 die Marke von 3.395 Zählern und knackte damit sein im Februar erreichtes Hoch von 3.394 Punkten.

Einen Rekord gab es auch für Apple ( WKN: 865985 ), einen der amerikanischen Anlegerlieblinge. Der Börsenwert des kalifornischen iPhone-Herstellers hat die 2-Billionen-Dollar-Marke überschritten. Gemessen an der Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar, wofür Apple nach seinem Börsengang gut 38 Jahre brauchte, waren es nun gerade einmal zwei Jahre für die 2-Billionen-Dollar-Marke.

Asien

Einen leicht schwächeren Markt haben wir in dieser Woche in Japan sehen können. Der Nikkei 225 ging mit Verlust aus dem Markt und schloss bei rund 22.880 Punkten.

Der Investor Dan Loeb, der für seine äußerst aggressive Einmischung in die operative Geschäftsführung bekannt ist, hat sich nahezu vollständig von seiner Beteiligung an Sony Corp. ( WKN: 853687 ) getrennt. Daraufhin verlor die Aktie gut 4% an Wert.

Spezialeinblick Warren Buffett

Nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass sich Warren Buffet über seine Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway ( WKN: A0YJQ2 ) für 625 Millionen US-Dollar an Barrack Gold ( WKN: 870450 ) beteiligt hat, sprang der Kurs am Montag von 22,55 Euro auf 25,29 Euro - ein sattes Plus von 12,1%. Getrieben von dieser Nachricht und einem steigenden Preis für Gold stieg der gesamte Sektor um über 5%. So konnten unter anderem Kinross Gold ( WKN: A0DM94 ) 8,2% und Yamana Gold ( WKN: 357818 ) um 7,1% zulegen.

