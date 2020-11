Börse Stuttgart-News: Aktien weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus

Deutschland

Auch diese Börsenwoche startete mit der Ankündigung eines Corona-Impfstoffes, diesmal aus dem Hause AstraZeneca. Der DAX zeigte sich daraufhin solide über der Marke von 13.000 Punkten und kratzte sogar an der Marke von 13.300 Punkten. Nach einer ansonsten ruhigen Handelswoche scheinen die Anleger aber auf weitere Impulse zu warten. Meistgehandelte Aktie der Stuttgarter Anlegern war auch in der vergangenen Handelswoche die SAP (WKN: 715460). Anfang der Woche wurde berichtet, dass Blackrock, der drittgrößte Einzelaktionär des Unternehmens, seine Position beim Software-Konzern weiter aufgestockt hat. Wirklich Aufwind verlieh diese Nachricht der Aktie jedoch nicht, sie schwankt weiterhin um die Marke von 100 Euro. In Stuttgart rege gehandelt wurde in der vergangenen Woche auch die TUI-Aktie ( WKN: TUAG00 ), die ihren Erholungstrend fortsetzt. Getrieben von positiven Meldungen von Impfstoffherstellern kann die Aktie des Reisekonzerns auf Monatssicht ein Plus von 75% verzeichnen. Doch bei aktuell knapp sechs Euro fehlt der Aktie nach wie vor ein gutes Stück bis zu den Kursen zu Beginn des Jahres, als TUI noch über 11 Euro notierte.

Amerika

Neues Allzeithoch: Am Dienstag knackte der Dow Jones die Marke von 30.000 Punkten. Damit konnte jeder der drei großen bekannten amerikanischen Indizes trotz der Corona-Krise dieses Jahr ein Allzeithoch verzeichnen. Übrigens: Auch der Russell 2000 schloss diese Woche auf einem neuen Rekordhoch. Die europäische Kommission gab diese Woche bekannt, dass sie 80 Millionen Dosen Covid-19 Impfstoff von Moderna ( WKN: A2N9D9 ) kaufen wird. Nachdem Goldman Sachs das Kursziel des amerikanischen Impstoffherststellers noch zusätzlich erhöhte, konnte die Aktie gut 10 % steigen. Auch viele amerikanische Aktien können trotz der Corona-Krise neue Hochs verzeichnen. So auch Tesla ( WKN: A1CX3T ): Seit Bekanntgabe der Aufnahme in den breitgefächerten Index S&P 500 kannte der amerikanische Elektrofahrzeughersteller nur einen Weg: nach oben. Einen Tag vor Thanks Giving erreichte die Aktie ein neues Allzeithoch von 574 US Dollar.

Asien

Es war wieder eine sehr positive Woche für den japanischen Aktienmarkt: Der Nikkei 225 steigt um 903 Zähler - der Schlussstand von 26.537 Punkten bedeutet ein neues 30-Jahreshoch. Nissan Motor ( WKN: 853686 ) kommt mit seinen Umstrukturierungsplänen schneller voran als von den Analysten vermutet. Die Aktie steigt im Wochenvergleich um über 10 %. Zudem stellt das japanische Umweltministerium in Aussicht, dass die Zuschüsse für den Kauf von Elektroautos verdoppelt werden könnten. Auf diese Nachricht hin stieg zum Beispiel GS Yuasa (

WKN: A0B9FC ), einer der größten Akkuhersteller in Japan, um gut 8 %. Nexon (

WKN: A1JPFB ), ein Spieleentwickler für PCs und mobile Geräte, ist ein Profiteur des Lockdowns in Japan: Nachdem die Nachfrage nach Spielen in diesen Zeiten sehr stark ansteigt, erwarten die Marktteilnehmer auch eine sehr positive Entwicklung der Gewinne. Der Aktienkurs stieg um über 18 % und schloss auf einem neuen Jahreshoch.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)