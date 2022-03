Börse Stuttgart-News: Aktien weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus

Deutschland

Während Jerome Powell, Chef der US-Notenbank, die Marktteilnehmer jüngst auf entschlossene Maßnahmen gegen die sehr hohe Inflation einstimmte, versucht sich der deutsche Leitindex weiter an einer Erholung. Bis zur Wochenmitte pirschte sich der DAX an die Marke von 14.500 Punkte heran - konnte diese jedoch nicht überwinden. Seit dem Tief bei 12.483 Punkten am 7. März beträgt das Plus beim deutschen Leitindex inzwischen jedoch knapp 15%.

BASF

Die Aktie des Chemiekonzerns BASF wurde in der abgelaufenen Handelswoche in Stuttgart am häufigsten gehandelt. Indes senkten die Analysten von Goldman Sachs das Kursziel der BASF von 80 Euro auf 62 Euro und beließen ihr Anlegeurteil auf Neutral. Auch die Analysten von Jefferies nahmen eine Kurszielreduzierung von 80 Euro auf 74 Euro vor. Jefferies stuft die BASF-Aktie aber weiterhin mit Buy ein. Im Wochenverlauf verlor die BASF-Aktie über 3% an Wert und schnitt damit schlechter als der DAX ab.

Rheinmetall

Fast täglich eilt die Rheinmetall-Aktie von einem All-Time-High zum nächsten. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte der Rüstungskonzern mit einem operativen Ergebnis von 594 Millionen Euro und einem Auftragsbestand von 24,5 Milliarden Euro neue Rekordwerte verzeichnen. Durch die beschlossenen Investitionen in die Bundeswehr erwartet Rheinmetall für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum zwischen 15% und 20%. Die Analysten der Privatbank Berenberg erhöhten das Kursziel jüngst von 155 Euro auf 215 Euro und beließen die Einstufung auf Buy.

International

Die amerikanischen Indizes verzeichneten in der abgelaufenen Handelswoche Kursgewinne. Besonders stark legte der Nasdaq 100 mit über 4% zu. Dabei verzeichneten die Aktien von NVIDIA und Tesla gar zweistellige Kursgewinne. Nachdem die Fed in der letzten Woche mit ihren Leitzinserhöhungen begann, erwarten die Marktteilnehmer für die kommenden Monate bis zu sechs weitere Erhöhungen der Leitzinsen in den Bereich von 1,75 bis 2,00%. Die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries kletterte im Wochenverlauf über die Marke von 2,40%. Anfang März lag deren Rendite noch unter 2%.

Amazon

Wie bereits in der Vorwoche gehörte die Amazon-Aktie zu den am häufigsten gehandelten Auslandsaktien in Stuttgart. In der laufenen Handelswoche übersprang die Amazon-Aktie wieder die Marke von 3.000 Euro. Zuletzt notierte sie zu Jahresbeginn auf diesem Niveau. Neben dem angekündigten Aktiensplit im Verhältnis 20:1 für Aktionäre, die die Aktie am 27.05.2022 nach Geschäftsschluss im Depot haben, legt Amazon auch ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar auf.

Tesla

Auch die Aktie des Elektroautopioniers Tesla wird auf dem Stuttgarter Börsenparkett in der abgelaufenen Handelswoche sehr rege gehandelt. Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck weihten gemeinsam mit dem Tesla CEO Elon Musk in dieser Woche die europäische Gigafactory von Tesla in der brandenburgischen Grünheide ein. In der ersten Ausbaustufe will Tesla jährlich bis zu 500.000 Elektroautos des Model Y bauen. Bei Vollauslastung beschäftigt Tesla in der Grünheide 12.000 Mitarbeiter, aktuell sind dort 3.000 Mitarbeiter beschäftigt. Für die Tesla-Aktie selbst ging es in dieser Handelswoche über 18% auf 917,60 Euro bergauf.

Spezialeinblick

Handel an der Moskauer Börse startet wieder - mit Erfolg?

Seit dem 25. Februar und dem Kriegsbeginn in der Ukraine war der Aktienhandel an der Moskauer Börse eingestellt - nun nahm die MOEX den Handel wieder auf. In einem ersten Schritt wurden bereits seit Wochenbeginn wieder russische Staatsanleihen gehandelt. Am Donnerstag folgte der Aktienhandel - mit 33 handelbaren Werten ist die Anzahl bis dato jedoch überschaubar. Auch die Handelszeit wurde von 09:50 Uhr bis 14:00 Uhr Moskauer Ortszeit verkürzt. Des Weiteren sind Leerverkäufe nicht gestattet und Ausländer können bis zum 1. April keine russischen Aktien verkaufen.

Der in Rubbel notierte MOEX Russia Index startete nun bei 2.620 Punkten, nachdem der Handel am 25. Februar bei einem Indexstand von 2.470 Punkten gestoppt wurde. Besonders die Energiewerte konnten zum Neustart zulegen. So legte die Gazprom-Aktie zu Handelsbeginn über 10% zu, während die Aktie der Airline Aeroflot mit einem Abschlag von fast einem Viertel in den Handel startete. Das Handelsvolumen am ersten Tag der Wiederaufnahme entsprach allerdings nur einem Bruchteil der vorherigen Umsätze.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)