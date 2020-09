Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Bis Dienstagmittag schwankte der Euro Bund-Future in einer sehr engen Handelsspanne von ca. 50 Basispunkten, bevor er nach oben ausbrach. Am Mittwochnachmittag notiert der Euro-Bund-Future mit 176,53 Basispunkten, um 90 Basispunkte höher als zu Wochenbeginn.

Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,45 %. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,40% noch wesentlich höher. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt mit -0,01% wieder im negativen Bereich gegenüber 0,04% in der Vorwoche.

Anlegertrends

Eli Lilly begibt zwei neue US-Dollar-Anleihen

Das amerikanische Pharmaunternehmen Eli Lilly begibt zwei neue US-Dollar-Anleihen.

Die erste Anleihe ( WKN A28WR7 ) mit Fälligkeit zum 15.05.2050 hat ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar. Der Nominalzinssatz beträgt 2,25%. Die Zinszahlungen finden zum 15.05. und 15.11. eines Jahres statt, erstmalig am 15.11.2020.

Die zweite Anleihe ( WKN A281TQ ) hat ein Emissionsvolumen von 850 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit bis zum 15.09.2060. Der Zinssatz beträgt 2,50%. Die Zinszahlungen finden zum 15.09. und 15.03. eines Jahres statt, erstmalig am 15.03.2021.

Bei beiden Anleihen ist der Mindestbetrag der handelbaren Einheit 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P vergibt für die Eli Lilly ein A+ Rating. Eli Lilly kann die Anleihen vorzeitig kündigen.

Johnson & Johnson emittiert sechs US-Dollar-Anleihen

Der amerikanische Gesundheitskonzern Johnson & Johnson emittiert sechs neue US-Dollar-Anleihen.

Die erste Anleihe ( WKN A281RZ ) hat ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar mit einer Fälligkeit zum 01.09.2025. Die Nominalverzinsung beträgt 0,55%.

Die zweite Anleihe ( WKN A281R0 ) hat ein Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar und wird zum 01.09.2027 fällig. Die Nominalverzinsung liegt bei 0,95%.

Die dritte Anleihe ( WKN A281R1 ) hat ein Emissionsvolumen von 1,75 Milliarden US-Dollar, diese wird zum 01.09.2030 fällig. Die Nominalverzinsung ist mit 1,30% festgesetzt.

Die vierte Anleihe ( WKN A281R2 ) hat bei einer Laufzeit bis zum 01.09.2040 ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar. Der Nominalzinssatz liegt bei 2,10%.

Die fünfte Anleihe ( WKN A281R3 ) hat ein Emissionsvolumen von ebenfalls einer Milliarde US-Dollar und wird zum 01.09.2050 fällig. Die Nominalverzinsung liegt bei 2,25%.

Die sechste Anleihe ( WKN A281RY ) hat ein Emissionsvolumen von 1,25 Milliarden US-Dollar mit einer Fälligkeit zum 01.09.2060. Der Nominalzinssatz beträgt 2,45%.

Bei allen sechs Anleihen finden die Zinszahlungen anteilig im halbjährlichen Turnus, erstmalig am 01.03.2021 statt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P vergibt für Johnson & Johnson ein AAA Rating. Alle Anleihen sind durch den Emittenten vorzeitig kündbar.

Flex emittiert zwei neue US-Dollar-Anleihen

Der Auftragsfertiger Flex, früher unter dem Namen Flextronics bekannt, emittiert zwei neue US-Dollar-Anleihen.

Die erste Anleihe ( WKN A28XCJ ) mit Fälligkeit zum 01.02.2026 hat ein Emissionsvolumen von 425 Millionen US-Dollar. Der Nominalzinssatz beträgt 3,75%. Die Zinszahlungen finden zum 01.02. und 01.08. eines Jahres statt.

Die zweite Anleihe ( WKN A28XCK ) hat ein Emissionsvolumen von 325 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit bis zum 12.05.2030. Der Zinssatz beträgt 4,875%. Die Zinszahlungen finden zum 12.05. und 12.11. eines Jahres statt, erstmalig am 12.11.2020.

Bei beiden Anleihen ist der Mindestbetrag der handelbaren Einheit 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. Fitch vergibt für die Flex ein BBB- Rating. Flex kann die Anleihen vorzeitig kündigen.fünf Anleihen finden die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus statt, erstmalig am 31.01.2021. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P vergibt für AT&T ein BBB Rating. Alle Anleihen sind durch den Emittenten vorzeitig kündbar.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)