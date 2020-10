Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Zu Wochenbeginn wagten sich die Anleger an den Aktienmärkten wieder stärker aus der Deckung - zu Lasten des Anleihemarkts und des Euro Bund-Futures, der in den letzten Tagen ausgehend von 174,75 Prozentpunkten deutlich fiel: Am späten Mittwochabend sank der richtungsweisende Future kurzzeitig gar unter 174,00 Prozentpunkte.

Dieser Stand entspricht einer Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von -0,51%. In der Vorwoche lag diese bei -0,54% noch merklich niedriger. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg von -0,12% in der Vorwoche auf nun -0,086%.

Anlegertrends

Drei USA-Anleihen mit kurzer Laufzeit

Die erste der drei neuen Anleihen der USA ( WKN A28204 ) weist ein Emissionsvolumen von 59,12 Milliarden US-Dollar auf und wird bereits zum 30.09.2022 fällig. Zu einem Kupon von 0,125% finden die Zinszahlungen halbjährlich statt, erstmals am 30.03.2021. Anleihe Nummer zwei ( WKN A28205 ) ist mit einem ähnlich hohen Volumen von 60,26 Milliarden US-Dollar ausgestattet, wird aber hingegen am 30.09.2025 fällig. Auch hier erfolgen die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus. Erstmals ausbezahlt wird der Kupon von 0,25% am 31.03.2021. Die dritte Anleihe ( WKN A2821D ) verfügt bei einem Emissionsvolumen von 56,85 Milliarden US-Dollar über eine Fälligkeit zum 30.09.2027. Hier beträgt der halbjährlich ausbezahlte Kupon 0,37%, der Termin der nächsten Zinszahlung ist der 31.03.2021. Bei allen drei Anleihen der USA betragen die kleinsten handelbaren Einheiten sowie die handelbaren Mindestbeträge privatanlegerfreundliche 100 US-Dollar. Von S&P erhalten die USA das Rating AA+, demzufolge gilt die Anlage als sicher und das Ausfalrisiko wird als minimal eingestuft.

Italien begibt zwei Anleihen

Auch Italien besorgt sich am Kapitalmarkt frisches Geld und begibt zwei Anleihen. Zum einen findet sich eine Anleihe ( WKN A28228 ) mit einem Emissionsvolumen von 3,75 Milliarden Euro, die bereits am 28.09.2022 fällig wird. Hierbei handelt es sich um eine Nullkuponanleihe, es werden also keine laufenden Zinsen bezahlt. Zum anderen ist nun eine Anleihe ( WKN A283CH ) handelbar, die bei einem Emissionsvolumen von 4,5 Milliarden Euro eine Fälligkeit zum 01.04.2031 aufweist. Als Zinssatz sind hier 0,9% ausgewiesen, die halbjährlich und erstmals am 01.04.2021 ausbezahlt werden. Bei beiden Anleihen sind der handelbare Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit mit je 1.000 Euro identisch. Mit einem S&P-Rating für Italien von BBB gilt die Anlage als durchschnittlich gut und nicht besonders sicher.

Neue Anleihe der Publity AG handelbar

Unter der WKN A254RV ist nun eine fünfjährige Anleihe von Publity, einem deutschen Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien, handelbar. Bei einem Fälligkeitsdatum zum 19.06.2025 beträgt das Emissionsvolumen 100 Millionen Euro. Zu einem Zinssatz von 5,5% findet die nächste der jährlichen Zinszahlungen am 19.06.2021 statt. Als kleinste handelbare Einheit sowie als handelbarer Mindestbetrag sind je 1.000 Euro ausgewiesen. Publity kann die Anleihe vorzeitig kündigen.

