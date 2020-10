Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Am Montag eröffnete der Euro Bund-Future bei 174,74 Prozentpunkten in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Bis Mittwochmorgen pendelte der Euro Bund-Future um die Marke von 175 Prozentpunkten, bevor er gegen Mittag einen Ausbruchversuch startete, der ihn bis auf ein Niveau von 175,49 Prozentpunkten hob. Dies entspricht einer negativen Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen von -0,59%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,49%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist ebenfalls weiter gefallen und liegt nun bei -0,17%. In der Vorwoche betrug die Rendite noch -0,06%.

Anlegertrends

International Finance Corporation emittiert Pfund-Anleihe

Die zur Weltbank-Gruppe gehörende International Finance Corporation emittiert eine GBP-Anleihe ( WKN A283QJ ) mit Fälligkeit zum 15.12.2025. Das Emissionsvolumen beträgt eine Milliarde GBP, der Nominalzinssatz 0,25%. Die erste anteilige Zinszahlung findet am 15.12.2020 statt, alle weiteren im jährlichen Turnus zum 15.12. eines Jahres. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht privatanlegerfreundlichen 1.000 GBP in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 GBP. S&P vergibt für die International Finance Corporation ein AAA Rating.

Berkshire Hathaway Finance begibt US-Dollar-Anleihen

Die Finanztochter von Berkshire Hathaway emittiert zwei neue US-Dollar-Anleihen. Die erste Anleihe ( WKN A283KT ) mit Fälligkeit zum 15.10.2030 weist ein Emissionsvolumen von 750 Millionen US-Dollar auf. Der Nominalzinssatz beträgt 1,45%. Die zweite Anleihe ( WKN A283G5 ) verfügt über ein Emissionsvolumen von 1,75 Milliarden US-Dollar und eine Laufzeit bis zum 15.10.2050. Der Zinssatz beträgt 2,85%. Bei beiden Anleihen finden die anteiligen Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus statt, erstmalig am 15.04.2021. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit liegt bei 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P vergibt für Berkshire Hathaway Finance ein AA Rating. Die Anleihen können durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

Zwölfjährige Anleihe von Mondelez

Der Lebensmittelkonzern Mondelez begibt eine US-Dollar-Anleihe ( WKN A283GB ) mit Fälligkeit zum 15.10.2032. Das Emissionsvolumen beträgt 625 Millionen US-Dollar. Der Nominalzinssatz ist mit 1,875% festgesetzt. Die anteiligen Zinszahlungen erfolgen erstmalig am 15.04.2021 und fortan im halbjährlichen Turnus. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. Moodys vergibt für Mondelez ein Baa1 Rating. Die Anleihe ist durch den Emittenten vorzeitig kündbar.

