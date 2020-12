Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Am Montag eröffnete der Euro Bund-Future die Handelswoche bei 178,37 Prozentpunkten. Bis Dienstag pendelte er in einer engen Handelsrange, bevor er am Mittwochvormittag entgegen der freundlichen Kursentwicklung an den Aktienmärkten bis auf ein Niveau von 177,60 Prozentpunkten einbrach.

Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,57%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,60%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt bei -0,16% und notiert somit gegenüber dem Niveau der Vorwoche fast unverändert.

Anlegertrends

15-jährige Anleihe des Freistaats Sachsen

Der Freistaat Sachsen begibt eine neue Anleihe ( WKN 178931 ) mit Fälligkeit zum 17.12.2035. Das Emissionsvolumen beträgt 500 Millionen Euro. Der Zinssatz ist mit 0,01% festgelegt. Die Zinszahlungen finden im jährlichen Turnus, erstmalig am 17.12.2021 statt.

Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für den Freistaat ein AAA Rating. Bei einem aktuellen Kurs der Anleihe von 100,80% ergibt sich eine Rendite von -0,04%.

CVS Health emittiert elfjährige Anleihe

Die amerikanische Drogeriekette CVS Health emittiert eine Anleihe ( WKN A286DM ) mit Fälligkeit zum 28.02.2031. Das Emissionsvolumen beträgt 1,25 Milliarden US-Dollar. Der Zinssatz ist mit 1,875% festgelegt. Die Zinszahlungen finden im halbjährlichen Turnus zum 28.02. und 28.08. eines Jahres statt, erstmalig am 28.02.2021.

Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P vergibt ein BBB Rating. CVS Health kann die Anleihe vorzeitig kündigen.

Banc of Montreal begibt dreijährige Anleihe

Die kanadische Banc of Montreal begibt eine Anleihe ( WKN A286CZ ) mit Fälligkeit zum 08.12.2023. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 900 Millionen US-Dollar. Der Zinssatz ist bei 0,45% festgesetzt. Die Zinszahlungen finden im halbjährlichen Turnus, erstmalig zum 08.06.2021 statt.

Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. Fitch vergibt ein AA- Rating. Die Banc of Montreal kann die Anleihe vorzeitig kündigen.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)