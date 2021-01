Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

In der ersten Januarwoche zieht das Handelsvolumen beim Euro-Bund-Future wieder spürbar an. Nach einer bisher bewegten Handelswoche notiert er bei rund 177,55 Prozentpunkten in etwa auf dem Niveau von Montag. Bei diesem aktuellen Stand ergibt sich für die zehnjährige Bundesanleihe eine negative Rendite von -0,57%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt mit -0,16% weiterhin deutlich im negativen Bereich.

Anlegertrends

Volkswagen Leasing emittiert drei Anleihen

Die Leasingtochter des Volkswagen-Konzerns emittiert drei neue Anleihen. Bei allen Anleihen beträgt der Zinssatz 0,00%. Die erste Anleihe ( WKN A2GSF0 ) mit Fälligkeit zum 12.07.2023 hat ein Emissionsvolumen von einer Milliarde Euro. Die zweite Anleihe ( WKN A2GSF1 ) hat ein Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis zum 12.01.2026. Die dritte Anleihe ( WKN A2YN0A ) mit Fälligkeit zum 12.01.2029 hat ebenfalls ein Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro. Bei allen drei emittierten Anleihen beträgt der Mindestbetrag der handelbaren Einheit 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro.

Zwei neue Anleihen von BMW Finance

Auch die Finanzierungstochter des BMW-Konzerns begibt zwei neue Anleihen. Die erste Anleihe ( WKN A287DF ) mit Fälligkeit zum 11.12.2026 hat ein Emissionsvolumen von einer Milliarde Euro. Der Nominalzinssatz beträgt 0,00%. Die zweite Anleihe ( WKN A287DG ) hat ein Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis zum 11.01.2033. Der Zinssatz beträgt 0,20%. Hier finden die Zinszahlungen im jährlichen Turnus und erstmalig am 11.01.2022 statt. Bei beiden Anleihen beträgt der Mindestbetrag der handelbaren Einheit 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für die BMW Group ein Langfrist-Rating von A.

Sixt begibt vierjährige Anleihe

Der Mobilitätsdienstleister Sixt hat im Dezember eine neue Anleihe ( WKN A3H2UX ) mit Fälligkeit zum 09.12.2024 begeben. Das Emissionsvolumen beträgt 300 Millionen Euro. Der Zinssatz ist mit 1,75% festgelegt. Die Zinszahlungen finden im jährlichen Turnus, erstmalig am 09.12.2021 statt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Bei einem aktuellen Kurs der Anleihe von 102,05% ergibt sich eine Rendite von 1,21%. Sixt kann die Anleihe vorzeitig kündigen.

Fünfjährige US-Dollar-Anleihe der L-Bank

Das Landesförderinstitut für Baden-Württemberg hat eine Anleihe ( WKN A289CK ) mit Fälligkeit zum 08.12.2025 emittiert. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 1,25 Milliarden US-Dollar. Der Zinssatz ist mit 0,50% festgesetzt. Die Zinszahlungen finden im jährlichen Turnus, erstmalig zum 08.12.2021 statt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 US-Dollar. S&P vergibt ein AA+ Rating für die L-Bank. Bei einem aktuellen Kurs der Anleihe von 99,66% ergibt sich eine Rendite von 0,57%.

