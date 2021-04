Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Im Vergleich zum Vorwochenniveau von 170,83 Prozentpunkten startete der Euro-Bund-Future geringfügig niedriger in die aktuelle Handelswoche. Am Montag und Dienstag betrug die Handelsspanne lediglich 50 Basispunkte - bevor er am Mittwochmittag bis auf ein Niveau von 170,04 Prozentpunkte absackte. Bis Donnerstagmorgen erholt sich der Euro-Bund-Future wieder auf 170,56 Prozentpunkte.

Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,23%. In der Vorwoche betrug die Rendite noch -0,26%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist gegenüber der Vorwoche um 0,03% auf 0,31% gestiegen.

Anlegertrends

Hochtief emittiert achtjährige Anleihe

Der Infrastrukturkonzern Hochtief emittiert unter der WKN A3E5S0 eine Anleihe mit Fälligkeit zum 26.04.2029, deren Emissionsvolumen 500 Millionen Euro beträgt. Der Zinssatz ist mit 0,625% festgelegt, während die Zinszahlungen im jährlichen Turnus und erstmalig am 26.04.2022 erfolgen.

Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für Hochtief ein BBB- Rating. Die Anleihe ist durch Hochtief vorzeitig kündbar.

15-jährige Anleihe der Europäischen Union

Die Europäische Union begibt unter der WKN A3KP2Z eine neue Anleihe mit Fälligkeit zum 22.04.2036. Das Emissionsvolumen beträgt 4,75 Milliarden Euro, der Nominalzinssatz 0,25%. Die Zinszahlungen finden im jährlichen Turnus statt, erstmalig am 22.04.2022.

Als Mindestbetrag der handelbaren Einheit sind 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro ausgewiesen. S&P vergibt für die Europäische Union ein AAA Rating. Bei einem aktuellen Kurs von 98,96% ergibt sich eine Rendite von 0,32%.

Bank of America: Vier Anleihen mit anfänglichem Festzinssatz & zwei variabel verzinsliche Anleihen

Die amerikanische Großbank Bank of America emittiert vier Anleihen mit einem anfänglichen Festzinssatz. Die erste Anleihe ( WKN A3KP2K ) mit Fälligkeit zum 22.04.2025 hat ein Emissionsvolumen von 2,25 Milliarden US-Dollar. Der Zinssatz beträgt in der Festzinsperiode, die bis 22.04.2024 datiert ist, 0,976% pro Jahr. Vom 22.04.2024 bis 22.04.2025 werden die Zinsen quartalsweise ausgezahlt. Die Verzinsung ist abhängig von der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) mit einem Aufschlag von 0,69%.

Die zweite Anleihe ( WKN A3KP2M ) mit Fälligkeit zum 22.07.2027 verfügt über ein Emissionsvolumen von 3,75 Milliarden US-Dollar. Hier ist der Zinssatz während der Festzinsperiode bis 22.07.2026 auf 1,734% pro Jahr festgesetzt. Ab dem 22.07.2026 bis zum 22.07.2027 werden die Zinsen ebenfalls quartalsweise ausgezahlt. Die Verzinsung ist abhängig von der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) mit einem Aufschlag von 0,96%.

Die dritte Anleihe ( WKN A3KP2P ) wird bei einem Emissionsvolumen von 4,5 Milliarden US-Dollar zum 22.04.2032 fällig. In der Festzinsperiode bis 22.04.2031 beträgt der Zinssatz 2,687% pro Jahr. Vom 22.04.2031 bis 22.04.2032 werden die Zinsen schließlich quartalsweise ausgezahlt. Die Verzinsung ist abhängig von der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) mit einem Aufschlag von 1,32%.

Bei der vierten Anleihe ( WKN A3KP2Q ) mit Fälligkeit zum 22.04.2042 beträgt das Emissionsvolumen 3,5 Milliarden US-Dollar. Der Zinssatz ist während der Festzinsperiode bis 22.04.2041 auf 3,311% pro Jahr festgesetzt. Ab dem 22.04.2041 bis zum 22.04.2042 werden die Zinsen quartalsweise ausgezahlt, die dabei abhängig von der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) mit einem Aufschlag von 1,58% sind.

Des Weiteren emittiert die Bank of America noch zwei variabel verzinsliche Anleihen. Davon weist eine Anleihe ( WKN A3KP2L ) mit Fälligkeit zum 22.04.2025 ein Emissionsvolumen von 600 Millionen US-Dollar auf. Deren Zinszahlungen erfolgen zum 22. Januar, 22. April, 22. Juli und 22. Oktober eines Jahres. Der Zinssatz entspricht der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) zuzüglich einem Aufschlag von 0,69%.

Die zweite variabel verzinsliche Anleihe ( WKN A3KP2N ) wird bei einem Emissionsvolumen von 400 Millionen US-Dollar zum 22.07.2027 fällig. Auch hier erfolgen die Zinszahlungen zum 22. Januar, 22. April, 22. Juli und 22. Oktober eines Jahres. Der Zinssatz ergibt sich aus der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) zuzüglich einem Aufschlag von 0,97%.

Bei allen Anleihen entspricht der Mindestbetrag der handelbaren Einheit 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P vergibt für die Bank of America ein A- Rating. Die Großbank kann die Anleihen vorzeitig kündigen.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)