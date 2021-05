Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future schwankt seit zwei Wochen um die 170er Marke. In der letzten Handelswoche ist er mit 170,47 Prozentpunkten aus dem Handel gegangen. Am Montag startete er mit 170,18 Prozentpunkten in den Handel. Eine stärkere Kursbewegung am Dienstagvormittag drückte den Euro-Bund-Future auf ein Niveau von 169,52 Prozentpunkte. Dies entspricht einer Rendite von -0,16%. Auf diesem Niveau lag die Rendite auch in der Vorwoche. Demgegenüber konnte die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe sogar um drei Basispunkte auf 0,39% zulegen.

Anlegertrends

Zeitfracht Logistik Holding GmbH begibt eine fünfjährige Anleihe

Der Logistikdienstleister Zeitfracht Logistik Holding begibt unter der WKN A3H3JC eine neue Anleihe mit Fälligkeit zum 05.05.2026. Das Emissionsvolumen beträgt 25 Millionen Euro. Der Nominalzinssatz beträgt 5,00%. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus, erstmalig am 05.05.2022. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Die Zeitfracht Logistik Holding kann die Anleihe vorzeitig kündigen.

Equinix emittiert vier neue US-Dollar Anleihen

Der amerikanische Rechenzentrumsbetreiber Equinix emittiert vier neue Anleihen mit Laufzeiten von 2026 bis 2052.

Die erste Anleihe ( WKN A3KQWH ) hat ein Emissionsvolumen von 700 Millionen US-Dollar mit einer Fälligkeit zum 15.05.2026. Die Nominalverzinsung beträgt 1,45%.

Die zweite Anleihe ( WKN A3KQWJ ) hat ein Emissionsvolumen von 400 Millionen US-Dollar und wird zum 15.05.2028 fällig. Die Nominalverzinsung liegt bei 2,00%.

Die dritte Anleihe ( WKN A3KQWK ) hat ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar, diese wird zum 15.05.2031 fällig. Die Nominalverzinsung ist mit 2,50% festgesetzt.

Die Zinszahlungen bei den drei Anleihen finden im halbjährlichen Turnus, erstmalig am 15.11.2021 statt.

Die vierte Anleihe ( WKN A3KQWL ) hat bei einer Laufzeit bis zum 15.02.2052 ein Emissionsvolumen 500 Millionen US-Dollar. Der Nominalzinssatz liegt bei 3,40%. Die Zinszahlungen finden im halbjährlichen Turnus statt, erstmalig am 15.02.2022.

Bei allen vier Anleihen beträgt der Mindestbetrag der handelbaren Einheit 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P vergibt für Equinix ein BBB- Rating. Alle Anleihen sind durch Equinix vorzeitig kündbar.

ebay emittiert drei neue US-Dollar Anleihen

Das weltweit tätige Online-Handelsunternehmen emittiert drei neue Anleihen.

Die erste Anleihe ( WKN A3KQS5 ) hat ein Emissionsvolumen von 750 Millionen US-Dollar mit einer Fälligkeit zum 10.05.2026. Die Nominalverzinsung beträgt 1,40%.

Die zweite Anleihe ( WKN A3KQS6 ) hat ein Emissionsvolumen von ebenfalls 750 Millionen US-Dollar und wird zum 10.05.2031 fällig. Die Nominalverzinsung liegt bei 2,60%.

Die dritte Anleihe ( WKN A3KQS7 ) hat ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar, diese wird zum 10.05.2051 fällig. Die Nominalverzinsung ist mit 3,65% festgesetzt.

Bei allen drei Anleihen finden die Zinszahlungen anteilig im halbjährlichen Turnus, erstmalig am 10.11.2021 statt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. Moodys vergibt für ebay ein Baa1 Rating. Ebay kann die Anleihen vorzeitig kündigen.

