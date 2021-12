Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Seit Ende letzter Woche wird der Euro-Bund-Future mit Verfall im März 2022 betrachtet. Dieser ging am letzten Freitag mit 174,49 Prozentpunkten aus dem Handel und startete am Montag mit einem Aufschlag von 21 Basispunkten in die neue Handelswoche. In der bisherigen Handelswoche pendelte der richtungsweisende Euro-Bund-Future in einer engen Range von 174,06 zu 174,77 Prozentpunkten und notiert am Mittwochnachmittag bei 174,40 Prozentpunkten.

Daraus ergibt sich eine Rendite von -0,37%. Im Wochenvergleich ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe damit um weitere fünf Basispunkte gefallen. Auch die Rendite der 30jährigen Bundesanleihe fiel um weitere sechs Basispunkte auf -0,10%.

Anlegertrends

Europäische Investitionsbank nimmt 750 Millionen Euro auf

Die Europäische Investitionsbank (EIB) nimmt über eine zum 15.11.2027 fällige Anleihe ( WKN A3KZU2 ) frisches Kapital auf. Während das Emissionsvolumen 750 Millionen Euro beträgt, liegt der Nominalzinssatz bei 0,00%.

Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinste übertragbare Einheit belaufen sich auf privatanlegerfreundliche 1.000 Euro. Die Ratingagentur Fitch vergibt für die EIB ein AAA Rating.

Schweizer Franken-Anleihe der SIX Group

Die SIX Group, unter anderem Inhaber der Schweizer Börse, begibt eine zum 27.11.2026 fällige Anleihe ( WKN A3KZJH ). Diese verfügt über ein Emissionsvolumen von 50 Millionen Schweizer Franken. Dabei bezahlt die SIX Group ihren Gläubigern einen jährlichen Zins von 0,125%. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus und erstmalig am 27.11.2022.

Als Mindestbetrag der handelbaren Einheit sind 5.000 Schweizer Franken in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 5.000 Schweizer Franken ausgewiesen. S&P vergibt für die SIX Group ein A Rating. Die Anleihe kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

S&P begibt achtjährige Anleihe

Die Ratingagentur S&P begibt eine Anleihe ( WKN A2SAYZ ) mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen US-Dollar, die zum 01.12.2029 fällig wird. Zu einem Kupon von 2,50% erfolgen die Zinszahlungen erstmalig am 31.05.2022 und fortan im halbjährlichen Turnus.

Die S&P-Anleihe weist einen Mindestbetrag der handelbaren Einheit von 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar auf. Moodys ratet seinen Mitbewerber mit A3. Die Anleihe kann durch S&P vorzeitig gekündigt werden.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

