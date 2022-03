Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Mit Spannung erwarteten die Markteilnehmer in dieser Woche den Zinsentscheid der US-Notenbank. Im Vorfeld stellten sich die Marktteilnehmer auf je einen Zinsschritt pro Notenbanksitzung ein. Der Euro-Bund-Future fiel indessen bis Dienstagmorgen auf ein Niveau von 160,90 Prozentpunkten und pendelt seitdem in einer Spanne von 161 bis 162 Prozentpunkten. Am Donnerstagmorgen notiert der richtungsweisende Euro-Bund-Future schließlich bei 160,86 Prozentpunkten.

Daraus ergibt sich für die zehnjährige Bundesanleihe eine Rendite von 0,39%. In der Vorwoche betrug die Rendite lediglich 0,17%. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe legte im Wochenvergleich von 0,28% auf 0,57% zu.

Anlegertrends

Bremen nimmt 500 Millionen Euro auf

Die Freie Hansestadt Bremen begibt eine zum 15.03.2029 fällige Landesschatzanweisung ( WKN A3E5V8 ). Bei einem Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro bezahlt die Freie Hansestadt den Inhabern einen jährlichen Zins von 0,45%. Am 15.03.2023 können die Anleger die erste der jährlich erfolgenden Zinszahlungen in Empfang nehmen.

Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht privatanlegerfreundlichen 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Fitch vergibt für die Freie Hansestadt Bremen ein AAA Rating mit stabilem Ausblick.

Fünfjähriger Jumbopfandbrief der Commerzbank

Die Commerzbank emittiert einen neuen Jumbopfandbrief ( WKN CZ45W1 ), der bei einer Fälligkeit zum 15.03.2027 ein Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro aufweist. Während die Commerzbank einen Zinssatz von 0,50% bezahlt, finden die Zinszahlungen im jährlichen Turnus statt. Die erste Zinszahlung steht somit am 15.03.2023 an.

Als Mindestbetrag der handelbaren Einheit sind 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro ausgewiesen. Die Ratingagentur Moodys vergibt für besicherte Emissionen der Commerzbank ein Aaa Rating.

Berkshire Hathaway Finance emittiert zwei Anleihen

Berkshire Hathaway Finance nimmt über zwei US-Dollar-Anleihen frisches Kapital auf. Dabei weist die erste Anleihe ( WKN A3K3BH ) mit einem Emissionsvolumen von 750 Millionen US-Dollar eine Fälligkeit zum 15.03.2027 auf. Berkshire Hathaway Finance zahlt seinen Gläubigern hier einen Kupon von 2,30%. Die zweite Anleihe ( WKN A3K293 ) läuft bis zum 15.03.2032 und verfügt über ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar. Für die längere Laufzeit erhalten die Gläubiger mit 2,875% auch eine höhere Verzinsung.

Bei beiden Anleihen finden die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus statt. Erstmals dürfen sich die Gläubiger am 15.09.2022 über eine Zinsauszahlung freuen. Zudem weisen beide Anleihen einen Mindestbetrag der handelbaren Einheit von 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar auf. Fitch vergibt für Berkshire Hathaway Finance ein AA- Rating. Die Anleihen können durch die Emittentin vorzeitig gekündigt werden.

