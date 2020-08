STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Der DAX kann die gestern zeitweise eroberte Marke von 13.000 Punkten heute nicht knacken. Weitaus mehr Bewegung herrscht dafür bei den Einzeltiteln der ersten und zweiten Börsenreihe, die Quartalszahlen vorlegten - unter anderem E.ON, Evotec und Freenet.

Tesla auf der Überholspur - Freenet gewinnt zweistellig

Als meistgehandelter Wert der Stuttgarter Anleger bewegt sich die Bayer-Aktie bei 57,40 Euro kaum vom Fleck. Gestern hatten die Leverkusener die Übernahme der britischen Biotech-Firma Kandy Therapeutics bekanntgegeben. Eines deren Medikamente soll 2021 in die abschließende Phase der klinischen Entwicklung gehen und weltweit zu einem Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro führen.

Ganze 6,1% legt Tesla heute als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart zu. Grund zur Freude liefert den Anlegern offenbar der für den 31. August angekündigte Aktiensplit. So will Tesla den Aktionären für je ein Papier vier weitere Anteilscheine als Dividende aushändigen. Der Elektroauto-Konzern will damit mehr Investoren eine Unternehmensbeteiligung ermöglichen.

Noch stärker legt am Mittwoch Freenet zu: Die in Stuttgart rege gehandelte Aktie gewinnt bis zum Mittag 12%. Neben den am Vorabend vorgelegten Quartalszahlen, die laut Analysten solide ausfielen, wird die Aktie vor allem durch eine Offerte angeschoben: Der US-Konzern Liberty Global bietet für das Schweizer Unternehmen Sunrise, an dem Freenet 24% hält, rund 110 CHF pro Aktie. Da Freenet dem Interessenten Liberty Global all seine Aktien andienen will, winken somit Einnahmen von rund 1,2 Milliarden Euro.

Während Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt einen Aktiensplit vollzieht, macht CureVac, das Tübinger BioTech-Unternehmen, ordentlich Dampf bei seinem Börsengang. Roland Hirschmüller, Experte für Auslandsaktien an der Börse Stuttgart, verrät im Interview alles, was Anleger zu diesen beiden Themen wissen sollten.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment bewegt sich am Mittwoch in einer sehr engen Handelsspanne von 30 bis -10 Punkten. Dabei verharrt das Stuttgarter Stimmungsbarometer die meiste Zeit im neutralen Bereich. Scheinbar sind sich die Anleger heute uneins über die weitere Entwicklung im DAX.

Trends im Handel

Bei den Knock-out Produkten wird heute von den Stuttgarter Anlegern ein Call ( WKN MA0RWR ) auf Gold gekauft. Anscheinend nutzen die Derivateanleger den Preisrückgang beim Gold zum Einstieg. Kostete die Feinunze Gold letzte Woche in der Spitze fast 2.070 US-Dollar, steht sie heute bei 1.932 US-Dollar. Mit einem Minus von 6% verzeichnete das Edelmetall gestern den größten Tagesverlust seit 2013.

Auch ein Knock-out-Call ( WKN UD54W7 ) auf den Kunststoffhersteller Covestro wird von den Anlegern in Stuttgart sehr rege gehandelt. Das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern ist hier in etwa ausgeglichen. Der DAX-Konzern musste aufgrund der Corona-Pandemie im zweiten Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,9% verkraften. Die Covestro-Aktie notiert heute bei 37,89 Euro rund 3,9% höher.

Bei den Optionsscheinen kaufen die Derivateanleger einen Call ( WKN MC6FDG ) auf den Walldorfer Softwarekonzern SAP - das nach Marktkapitalisierung wertvollste deutsche Unternehmen. Bis zum Mittag verharrt die SAP-Aktie bei 136,16 Euro nahezu auf dem Niveau des Vortags.

