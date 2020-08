STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Scheitert Bayers Glyphosat-Deal?

Auch wenn der der DAX heute rund 0,3% verliert, kann er sich über der Marke von 13.000 Punkten halten. Gegenwind kommt aber vom Euro: Nach der gestern Abend verkündeten Neuausrichtung der US-Geldpolitik legt der Euro gegenüber dem US-Dollar rund 0,7% zu - ein Dorn im Auge der exportorientierten DAX-Unternehmen.

Als meistgehandelte Aktie und Umsatzspitzenreiter in Stuttgart fällt Bayer heute um 2,9%. Im Streit um das angeblich krebserregende Mittel Glyphosat kritisierte der zuständige US-Richter den stockenden Verlauf des Milliarden-Vergleichs. Sollten sich die Konfliktparteien nicht einigen, könnten die Prozesse vor Gericht wieder aufgenommen werden.

Auch bei der Aktie der Deutschen Post geben die Stuttgarter Anleger heute viele Orders auf. Ein auf den ersten Blick deutlicher Verlust von 2,9% entpuppt sich in Wahrheit als harmlos: Grund des Rückgangs ist der Dividendenabschlag von 1,15 Euro je Aktie. Ohne diese Dividendenzahlung wäre die Aktie der Deutschen Post heute sogar leicht im Plus.

Die Tesla-Aktie gönnt sich unter hohen Umsätzen in Stuttgart heute bei 1.898 Euro eine Verschnaufpause - wohlverdient, schließlich konnte sie seit Anfang des Jahres um 350% zulegen. Nun passten die Analysten von Wedbush ihr Kursziel im Bull-Case-Szenario an: Der Analyse zufolge könnte Tesla getragen vom Absatzmarkt China nochmals 70% auf bis zu 3.500 US-Dollar zulegen.

Börse Stuttgart TV

Geldanlage mit "gutem Gewissen": ein Thema, das immer mehr Anleger interessiert. Aber wie findet man nachhaltige Produkte und wo lauert Etikettenschwindel, sogenanntes Greenwashing? Thomas Schwarzmüller, Fondsmanager im Bereich Nachhaltigkeit bei der LBBW Asset Management, verrät, worauf Anleger beim Thema Nachhaltigkeit achten sollten.

Euwax Sentiment Index

Bei einer Spanne von 40 bis -25 Punkten zeigt sich der Euwax Sentiment heute sehr volatil. Kaum war der DAX am Morgen unter die 13.000 Punkte gefallen, setzten die Anleger in Stuttgart auf einen steigenden Kurs - und behielten damit vorerst Recht.

Trends im Handel

Auf den DAX-Aufsteiger Delivery Hero verkaufen die Stuttgarter Anleger heute einen Call-Optionsschein ( WKN MC91M8 ). Gestern vermeldete der Konzern die 360 Millionen US-Dollar schwere Übernahme des Online-Lebensmittel-Marktplatzes Instashop, der im Nahen Osten und in Nordafrika aktiv ist. Für die Delivery Hero-Aktie geht es heute rund 3,3% bergab.

Anscheinend nehmen die Inhaber eines Call-Optionsscheins ( WKN CL8UC5 ) auf den amerikanischen Pharmakonzern Abbott Laboratories am Freitag ihre aufgelaufenen Gewinne der letzten Tage mit. Unser Händler verzeichnet fast nur Verkaufsorders. Das Weiße Haus verkündete gestern den Kauf von 150.000 Abbott-Schnelltests für das Coronavirus. Die Aktie markierte daraufhin bei 97,22 Euro ein neues Allzeithoch.

Ein Call-Optionsschein ( WKN MA17PT ) auf das chinesische Internet-Unternehmen Tencent wird heute von den Anlegern in Stuttgart sehr rege gehandelt. Unser Händler verzeichnet in dem Call eine Vielzahl an kleineren Kauforders. Mit einem Minus von 2,1% notiert die Tencent-Aktie am Mittag bei rund 59 Euro.

