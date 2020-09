STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Tesla bricht weiter ein

Positiver Wochenauftakt für den DAX: Bei einem Plus von 1,3% klettert der deutsche Leitindex deutlich über die Marke von 13.000 Punkten. Die Börsen in den USA bleiben heute feiertagsbedingt geschlossen. Während sich die Exporte in China im August stärker als erwartet erholten, blieben in Deutschland Daten zum verarbeitenden Gewerbe mit einem leichten Anstieg hinter den Erwartungen zurück.

Autobauer im Fokus der Anleger

Als meistgehandelte Aktie in Stuttgart geht es für Daimler heute 2,3% auf 44,86 Euro aufwärts. Erst in der letzten Woche besorgte sich der Autokonzern über eine grüne Anleihe frisches Geld in Höhe von einer Milliarde Euro. Mit den Erlösen soll der Wandel zur CO2-neutralen Produktion und Mobilität unterstützt werden.

Kein Tag ohne Tesla: Bis zur Mittagszeit verzeichnet die Aktie in Stuttgart bereits ein Handelsvolumen von über zwei Millionen Euro - verliert dabei allerdings 7,9%. Obwohl Tesla nach vier Quartalsgewinnen in Folge die Kriterien für eine Aufnahme in den S&P 500 erfüllt, wird die Aktie nicht in den US-Index aufgenommen. Stattdessen steigen der Modehändler Etsy, der Halbleiterkonzern Teradyne und der Medizintechnikkonzern Catalent auf.

Auch die Vonovia-Aktie wird heute von den Stuttgarter Anlegern sehr rege gehandelt und greift mit einem Plus von 1,4% die Marke von 60 Euro an. Am 18. September steigt die Aktie als erster Immobilienwert in den Euro Stoxx 50 auf.

Börse Stuttgart TV

Das geplante Delistung von Rocket Internet wird hart kritisiert. Sollen Anleger doch weniger als die Hälfte des Ausgabepreises zurückbekommen. Kritische Töne kommen auch von Buchautor Christian W. Röhl, der im Interview verrät, warum ihn das Delisting leider nicht überrascht, er trotzdem aber eine Aktie behalten möchte. Wie und wo sind die Aktien dann noch handelbar - oder sind vielleicht sogar noch neue, höhere Rückkaufangebote von Rocket Internet möglich?

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=rU3Hp9PUT8U

Euwax Sentiment Index

Da hatten die Stuttgarter Anleger offenbar den richtigen Riecher: Am Morgen setzten sie laut Euwax Sentiment überwiegend auf einen steigenden DAX. Seit der deutsche Leitindex die Marke von 13.000 Punkten erreichte, bewegt sich das Stuttgarter Stimmungsbarometer jedoch bei rund -30 Punkten. Die Anleger gehen nun eher von fallenden Kursen aus.

Trends im Handel

Die Stuttgarter Derivateanleger bevorzugen bei den Derivaten heute Optionsscheine. Umsatzspitzenreiter ist ein Call-Optionsschein ( WKN MA0VGJ ) auf den Live-Cardioanbieter Peloton Interactive. In dem Optionsschein halten sich Käufer und Verkäufer in etwa die Waage. Für die Peloton-Aktie geht es heute 7,2% auf 74 Euro bergauf.

Auch auf Coca-Cola kaufen die Derivateanleger an der Euwax heute einen Call-Optionsschein ( WKN MC7926 ). Im ersten Halbjahr brachen die Umsätze von Coca-Cola um 28% auf 7,2 Milliarden US-Dollar ein. Der Gewinn pro Aktie sank um 32% auf 0,41 US-Dolllar. Die Coca-Cola-Aktie gewinnt heute trotzdem bis zum Mittag 1,2%.

Unter den Umsatzspitzenreitern befindet sich auch ein Call-Optionsschein ( WKN MC51E0 ) auf den Online-Riesen Amazon. Hier verzeichnet unser Händler fast ausschließlich Kauforders. Mit einem Basispreis von 2.500 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 18.06.2021 befindet sich der Call bereits weit im Geld. Zum Wochenauftakt geht es für die Amazon-Aktie jedoch 1,1% abwärts.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)